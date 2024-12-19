Cep telefonuna bakan sürücü minibüsle kanala düştü

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:49

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:49

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Ramazan Karakoç (31) yönetimindeki minibüs, cep telefonuna bakarken direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına devrildi. Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Cahı Mahallesi 93257 Sokak’ta meydana geldi.

Ramazan Karakoç, bir kargo şirketinde çalışıyordu ve 42 AJF 238 plakalı minibüsüyle seyir halindeyken cep telefonuna bakmaya başladı. Bu sırada direksiyon kontrolünü kaybeden Karakoç, minibüsü yolun sağındaki sulama kanalına devirdi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karakoç, kazanın cep telefonuna bakarken gerçekleştiğini belirtti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karakoç’u ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın ardından polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.