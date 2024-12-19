Saniye saniye kaydedildi... Kaza yaptılar, tekme ve yumrukla birbirlerine girdiler!
Sancaktepe'de kaza yapan iki sürücü ve yakınlarının cadde ortasındaki tekme ve yumruklu kavgasını ayıran polis, tarafları gözaltına aldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında tekmeli ve yumruklu bir kavga meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, caddede kaza yapan iki sürücü ve yakınları araçlarından inerek tartışmaya başladı. Birbirlerine küfreden taraflar ardından tekme ve yumruklarla birbirine vurmaya başladı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekipleri tarafları ayırarak gözaltına aldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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