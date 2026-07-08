Çerçeve yasa hazır: Gözler Meclis takviminde

Açılım süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemler için gözler NATO Zirvesi sonrasına çevrildi. Edinilen bilgilere göre, TBMM’de çalışmalarını tamamlayan komisyon raporu doğrultusunda hazırlanan ve MHP ile DEM Parti’nin bir an önce yaşama geçmesi için çağrı yaptığı “çerçeve yasa” büyük ölçüde tamamlandı.

Düzenlemenin kısa süre içinde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor. Ancak Meclis kulislerinde, teklifin başkanlığa sunulmasının yasalaşma sürecinin hemen başlayacağı anlamına gelmediği değerlendiriliyor. Genel Kurul gündeminde bekleyen çok sayıda kanun teklifinin bulunması ve yasama takviminin yoğunluğu nedeniyle teklifin görüşmelerinin yeni yasama yılına kalabileceği ifade ediliyor.

İKTİDARDAN ‘ADIM ATACAĞIZ’ MESAJLARI

Mayıs ayından itibaren iktidar kanadından sürecin hukuki altyapısına ilişkin peş peşe mesajlar verildi. Sürecin ilk önemli açıklamalarından biri, 12 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’dan geldi.

Uçum, “TBMM geçiş sürecinin hukuku bakımından gerekli yasal düzenlemeleri hazırlarken, silah bırakma ve tasfiye süreci de hızlandırılabilir” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı değerlendirmelerde, “Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz” ve “Meclis kapanmadan yetiştirebildiğimiz düzenlemeleri tamamlayacağız” sözleriyle yasal hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

İYİ PARTİ’DEN ‘TAKVİM DEĞİŞTİ’ ELEŞTİRİSİ

Muhalefet cephesinde ise özellikle İYİ Parti, düzenlemeye sert muhalefet hazırlığında. Parti kurmayları, sürecin başında kamuoyuna “önce örgütün tamamen silah bırakması ve bunun devlet tarafından tespit edilmesi, ardından yasal düzenlemelerin yapılacağı” yönünde açıklamalar yapıldığını anımsatıyor. Gelinen noktada ise silah bırakma süreci tamamlanmadan, bunu izleyecek mekanizmayı da içeren çerçeve yasanın gündeme getirilmesinin sürecin ilan edilen takvimini değiştirdiğini savunuyor.

İYİ Parti kaynakları, “Başlangıçta silah bırakma şart olarak ortaya konuldu. Şimdi ise yasa çıkarılarak silah bırakma sürecinin izlenmesi modeli benimsendi. Bu iki yaklaşım arasında ciddi bir fark var” değerlendirmesinde bulunuyor. Söylem değişikliğini “silah bırakılmadığının itirafı” olarak değerlendiren parti kurmayları yasanın Genel Kurul’a gelmesi halinde gereken direnci göstereceklerini ifade ediyor. Teklifin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından ilk aşamada ilgili ihtisas komisyonuna sevk edilmesi bekleniyor. Ancak Meclis kulislerinde, mevcut gündemin yoğunluğu nedeniyle teklifin Genel Kurul aşamasına kısa sürede gelmesinin zor olduğu, bu nedenle görüşmelerin yeni yasama yılında hız kazanabileceği değerlendiriliyor.