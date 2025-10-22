Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı: Haberi yapan gazeteci tutuklandı

Aydın Denge internet sitesinin yöneticisi olan Emin Aydın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından, konser alanının boş kaldığını ve belediye meclis üyelerine konserde halkın tükürdüğünü kamuoyuna duyurmuştu.

Zeybekhaber’in aktardığına göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi personeline ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip kullandığı iddiasıyla Poyraz, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Denge Genel Yayın Yönetmeni Poyraz, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Aydın, daha önce AKP'ye geçen Meclis üyelerinin suratlarına tükürüldüğünün haberini de yapmıştı.

📌Çerçioğlu’nu eleştiren bir gazeteci daha tutuklandı



AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yaptığı haberler nedeniyle gazeteci Emin Aydın tutuklandı. Daha önce aynı nedenle gazeteci-yazar Ergün Poyraz da cezaevine konmuştu.



Aydın Denge haber… pic.twitter.com/sjHrZJh1c5