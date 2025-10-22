Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çerçioğlu AKP’ye geçti, konser boş kaldı: Haberi yapan gazeteci tutuklandı

22.10.2025 09:57:00
Haber Merkezi
AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı belediye konserinin boş kaldığını duyuran bir haber yapan gazeteci Emin Aydın, tutuklandı. Aydın, aynı zamanda AKP'ye geçen Meclis üyelerinin suratlarına tükürüldüğü haberini de yapmıştı.

Aydın Denge internet sitesinin yöneticisi olan Emin Aydın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından, konser alanının boş kaldığını ve belediye meclis üyelerine konserde halkın tükürdüğünü kamuoyuna duyurmuştu.

Zeybekhaber’in aktardığına göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi personeline ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip kullandığı iddiasıyla Poyraz, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Denge Genel Yayın Yönetmeni Poyraz, gözaltına alındıktan sonra cezaevine gönderildi. Aydın, daha önce AKP'ye geçen Meclis üyelerinin suratlarına tükürüldüğünün haberini de yapmıştı.

