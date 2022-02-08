Çerçioğlu: Fatma Girik’in ismini Aydın’da yaşatacağız
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sanat alanında verdiği eserler ile tüm ülkemizin gönlünde yer etmiş olan Fatma Girik’in ismini Aydın’da güzel bir parkımızda yaşatacağız” dedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) şubat ayı ilk meclis toplantısı, Başkan Özlem Çerçioğlu başkanlığında yapıldı. İlk birleşimin gündem maddeleri arasında; geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, oyunculuğu ile Yeşilçam’ın ölümsüz isimleri arasında olan Fatma Girik de vardı. Efeler ilçesinin en büyük parklarından biri olan ve geçtiğimiz yıllarda açılışı yapılan park, Fatma Girik ismi ile anılacak.
“Unutulmaz bu önemli ismi Aydın’da güzel bir parkımızda yaşatacağız”
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Fatma Girik’in onlarca başarılı sinema filminde yer alarak, arkasında unutulmaz eserler bıraktığını belirten Özlem Çerçioğlu, “Sanat alanında verdiği eserler ile tüm ülkemizin gönlünde yer etmiş olan Fatma Girik’i kaybetmenin hüznünü hala yaşıyoruz. Mecliste gündeme getirdik, unutulmaz bu önemli ismi Aydın’da güzel bir parkımızda yaşatacağız” dedi.
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