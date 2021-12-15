Çerçioğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'çiftçiye ücretsiz elektrik' vaadinin kaynağını açıkladı

15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:29

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Başkan Özlem Çerçioğlu yönetiminde Kuşadası’nda düzenlendi.

Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, AKP grubunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde Şanlıurfa'daki programında çiftçilere ücretsiz elektrik sağlanacağı vaadinin Aydın'da uygulanmasıyla ilgili sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa ziyaretinde söylediği, "Benim Şanlıurfa’ya bir sözüm olsun, Şanlıurfalılar bir yere yazsınlar. Yerel yönetimler seçimi geldiğinde Şanlıurfa’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Sadece bedava vermeyeceğiz. Aynı zamanda elektrikten de kazanacaklar. 2.5 milyon dönümlük kullanılmayan araziyi güneş tarlaları ile donatacağız. Bu 2 buçuk milyon dönüm üzerindeki güneş tarlalarını çiftçilerimiz ile beraber yapacağız. Onlar da ortak olacak. Elektriği bedava olacak. Enterkonnekte sisteme verecekler, ayrıca oradan kar elde edecekler" sözlerini hatırlatan Başkan Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Evet iktidar olduğumuzda, sadece Şanlıurfa'da değil, 81 vilayette kullanılmayan tarım arazilerine güneş panellerini koyacağız. Hiç kimsenin bir endişesi olmasın. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi, sandığı getirin bana hizmet nasıl edilirmiş tak tak göreceksiniz."