Çerçioğlu: Kuşadası'nın beton yığını olmasına izin vermedik

03 Mart 2022 Perşembe, 17:53

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası’nda 2016’da kamulaştırdığı ve halk oylamasıyla sosyal donatı alanı olarak onaylanan 10 dönümlük Tariş arazisinde çalışmalara devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’le birlikte, TARİŞ arazisinde incelemelerde bulundu. Kuşadası’na yakışan bir alan kazandırdıklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, eğer alan kamulaştırılmasaydı buraya da otel yapılacağına dikkat çekti. Başkan Çerçioğlu, “Otel olsaydı blok olarak bir beton yığınıyla karşılaşacaktık. Burada hizmet binası, kültür merkezi ve çok amaçlı salonları olan, altında ve arkasında otopark olan Aydın halkının kullanabileceği bir proje gerçekleştirdik. Bu projeye en başta karşı çıkanlar oldu. Biz de bırakın Kuşadası halkı kullansın dedik. Burası bu kordonda yapılaşmanın olmadığı tek alandı. Benim vicdanım buranın otel olmasına elvermedi, bundan dolayı kamulaştırdık” dedi.

Alanın, Aydın ve Kuşadası halkından toplanan vergilerle kamulaştırıldığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, “İyi ki kamulaştırmışız, burada yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet olarak hazırladık. İçerisindeki tescilli binaları, tarihimizi de koruduk. Burası bir kent meydanı oldu, çeşitli aktivitelerin yapılabileceği bir alan haline geldi” şeklinde konuştu. Başkan Günel ise Çerçioğlu ile birlikte Kuşadası halkına hizmet etmekten onur duyduklarını belirtti.