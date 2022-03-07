Çerçioğlu'dan emekçi kadınlara kooperatif müjdesi

07 Mart 2022 Pazartesi, 14:50

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler’in Gölhisar Mahallesi’nde enginar üreticisi kadınlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, Türkiye’de enginar üretiminin yarıdan fazlasının karşılayan mahallede bir kadın kooperatifi açacaklarını söyledi. Bu yıl ürünlerini e-ticaretle internetten satmaya başlayan kadınları tebrik eden Çerçioğlu, kadınların daha fazla kazanması için enginarların Aydın ve İzmir’de 14 şubesi bulunan Halk Ege Et marketlerinde de satışa sunulacağını belirtti.

'İŞTE ÜRETEN, KENDİ AYAKLARININ ÜZEİNDE DURAN KADINLAR'

Mahalledeki kadınlar, ürünlerini bu yıl internet üzerinden e-ticaretle pazarlamaya başladıklarını ifade edip kadın istihdamı sağladıklarını belirtti. Enginarın her türlü tüketilebildiğinin altını çizen kadınlarla sohbet eden Çerçiğlu “Sizleri tebrik etmek, kutlamak istedim. İşte çalışkan, üreten, kendi ayakları üzerinde duran kadınlar… Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere destek olacağız ve ürettiğiniz ürünleri Halk Ege Et marketlerimizde satacağız. Bunun yanında kooperatif kurulumu sırasında her türlü resmi işlemlerinizde sizlere destek olacağız. Siz üreteceksiniz; kazandıklarınızla ev ekonomisine destek olup, kız çocuklarınızı-torunlarınızı okutabileceksiniz” dedi.

‘HER YIL YÜZLERCE KADIN KATLEDİLİYOR'

Kadın üreticileri 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle ziyaret etmek istediğini ifade eden Başkan Çerçioğlu “Maalesef Kadınlar Günü’nün çok da kutlanacak bir gün olduğunu düşünmüyorum. Her yıl yüzlerce kadınımız katlediliyor. İnşallah yasalar daha sıkı olur, tedbirler alınır ve kadınlarımız katledilmez” şeklinde konuştu. Çerçioğlu, ziyareti sırasında kadınlara baklava armağan ederken, kadınlar da kendi hazırladıkları Aydın usulü enginar yemeğini ikram etti.