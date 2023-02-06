Ceren Damar'ın babasına hakaretten yargılanan avukata ceza

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:06

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 19:35

Ankara'da araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren sanığın avukatlığını yapan ve sosyal medya hesabından yazılı, görsel ileti yoluyla Şenel'in babası Mustafa Damar'a "hakaret" suçundan yargılanan avukat Vahit Bıçak hakkında karar verildi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI

Ankara Gölbaşı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, Mustafa Damar, Vahit Bıçak ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, Vahit Bıçak'ın "hakaret" suçunu alenen işlediği gerekçesiyle 7 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme, Bıçak için 5 yıl denetim süresi belirlenmesine, sanığın denetim süresi içerisinde yeni bir kasıtlı suç işlemesi halinde cezanın infaz edileceğine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından öldürülmüştü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay tarafından da onanmıştı.