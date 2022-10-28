Ceren Damar'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Katilin babasına dava açıldı ve Vahit Bıçak hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı

28 Ekim 2022 Cuma, 14:47

Ankara'da akademisyen Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada, Şenel'e yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken ve hakkında 'hakaret' suçundan dava açılan sanık avukatı Vahit Bıçak, ikinci kez mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, sanığın mazeretini kabul etmeyerek, bir sonraki celse zorla getirilmesine karar verdi.

Ayrıca Şenel'i katleden Hasan İsmail Hikmet'in babası Ömer Hikmet hakkında, Şenel'in anne ve babasına ait kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, ailesini hedef alan bu tutumu ve kızının hatırasına yapılan saygısızlığı Cumhuriyet'e anlattı.

"BUNLAR BOSTANDA RAHAT GEZEBİLECEKLERİNİ Mİ SANIYORLAR?"

Avukat Vahit Bıçak'ın duruşmalarda ve kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, sürekli Ceren'in hatırasına saygısızlık ettiğini ve ailesini tehdit ettiğini belirten Damar, "Mahkeme kayıtlarında apaçık her şey var, hepsini heyetin ve dinleyicilerin huzurunda yaptı. "Bunlar bostanda rahat gezebileceklerini mi sanıyorlar?" dedi bizi kastederek" dedi.

Bıçak'ın bir programda kendisi için "Bu baba cinayet ve suç işlemeye meyilli bir baba. Bu aile kötü bir aile. Bu baba kızının kanı üzerinden rant elde etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandığını anlatan Damar, Bıçak'ın iftira senaryoları yazarak hukuk dışı senaryolar ürettiğini anlattı.

"BU ARTIK NAMUS MESELESİ"

Bıçak'ın kullandığı sözler nedeni ile ağır ceza mahkemesinde savunma veremeyeceği için şu an duruşmalara gelmeyip kaçtığını aktaran Damar, "Son duruşmada da mahkemeden kaçmak için sunduğu mazeret geçerli değil diye mahkeme reddetti ve zorla getirme kararı çıkarttı. Randevulu bir tedaviyi neden mahkeme gününe alıyor? Aldığı rapor usulsüz bir rapordu. Katille babasının cezaevi görüşme tutanakları suç unsuru taşıdığı için medyaya yansıdı. Ve bu görüşmelerde suç içeren konuşmalar da vardı. Babası katile, "Avukat Vahit Bıçak'la konuştum. Bana 'Bu artık namus meselesi oldu. Ben onların annesini...' diye konuştu dedi" ifadelerini kullandı.

"VAHİT BIÇAK KAÇIYOR!"

Avukat Vahit Bıçak'ın davayı kaybettiği için ailesine husumet beslediğini, kin güderek intikam almak istediğini söyleyen Damar, sözlerine şu şekilde son verdi:

Kendi twitter hesabından hakaret etti. Sonra sırf bana hakaret etmek için sahte hesap açtı. Yazılı ve canlı kanıtlarıyla birlikte savcılığa şikayet ettim, soruşturma tamamlandı. Suçlu bulunarak iddianame hazırlandı ve mahkemeye intikal etti. Ocak ayında ilk duruşma yapılacak.





Avukatlığa sığmayan tavır, davranış ve söylemleri de mevcut. Ankara Barosu cezalar verdi, halen cezalandırılacağı dosyalar bekliyor. Bunların neslinin tüketilmesi ve hak ettikleri cezayı almaları lazım. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz.





Ahlak dışı, hukuk dışı bu yöntemlerin bir daha kullanılmaması gerekiyor. Vahit Bıçak bu nedenle kaçıyor, ancak nereye kaçarsa kaçsın yargıdan kurtulamayacak.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, Ankara 33'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı; karar Yargıtay tarafından da onandı.