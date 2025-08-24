Cesedi bulunmuştu... Kıvanç Tatlıtuğ'dan 'Halit Yukay' paylaşımı

İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmuş ancak teknede bulunan Yukay'dan tek bir iz bulunamamıştı.

YUKAY’IN CESEDİ BULUNDU

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un çok yakın arkadaşı da olan Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ederken, dün gece iş insanı Halit Yukay'ın cesedi bulundu.

TATLITUĞ’DAN “TEŞEKKÜR” PAYLAŞIMI

Tüm süreç boyunca çalışmalara destek veren Kıvanç Tatlıtuğ'dan teşekkür paylaşımı geldi.

Tatlıtuğ paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay'a dün ulaşıldı.

Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir. Emeği geçen ve halihazırda devam etmekte olan bu süreçte Sahil Güvenlik, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma ekiplerimize de sonsuz teşekkürler."