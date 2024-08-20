Ceset ihbarı yapılan kanaldan 'ölü kaplumbağa' çıktı

Şanlıurfa'da ceset ihbarı üzerine sulama kanalında yapılan aramada, ölü kaplumbağa bulundu.

DHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 12:40
Ceset ihbarı yapılan kanaldan 'ölü kaplumbağa' çıktı
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Karşıyaka Mahallesi’nde Gastronomi Merkezinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı kenarında yürüyüş yapanlar, suda hareketsiz bir cisim fark etti.

Ceset şüphesi ile durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine polis ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerinin yaptığı aramalarda cesede rastlanamadı, sadece ölü kaplumbağa bulundu.

Çalışmalar sonlandırılırken, olay yerinde başka bir bulguya rastlanmadı.


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