Çeşitli cemaatlere bağlı dernekler deprem bölgesini ‘nüfuz artırma alanı’ olarak kullandı: Tarikatlara bırakıldı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti ancak bölgede başını barınma sorununun çektiği eksiklikler güncelliğini koruyor. Afet bölgesinde sağlanması gereken pek çok ihtiyacı devlet karşılamazken eğitim, sağlık ve yardım faaliyetleri gibi görevler tarikat, cemaat ve onlara bağlı vakıflara devredildi. Bazı çadır ve konteyner kentlerin koordinasyonu da söz konusu vakıf ve derneklere bırakılmış durumda. Depremzede yurttaşlara gıda, su ve giyecek yardımı gibi temel desteklerin önemli bir bölümü bu kurumlar aracılığıyla yapılıyor. Bu durum ise tarikatların bölgeyi “kendi nüfuslarını artırma alanı” haline getirildiği şeklinde yorumlanıyor.

TÖVBEYE ÇAĞIRDILAR

Bu kurumlardan dikkat çekenlerden biri Menzil cemaatine bağlı Beşir Derneği. Bu dernek depremin ilk gününden beri bölgede, arama kurtarma, yardım ve organizasyon faaliyeti yürüttü. Söz konusu cemaat bu faaliyetlerinin yanında depremden günler sonra 24 Şubat günü cemaat üyelerinden bir kişiye cuma namazı kıldırmış ve bu cemaat üyesinin arkasında kamuflajlı askerler ve devlet görevlileri yer almıştı. Söz konusu görüntüler tepkilere neden olurken bir başka dikkat çeken konu ise dernek başkanı Fatih Sarıyar’ın paylaştığı video oldu. Sarıyar’ın paylaştığı videolarda depremzede yurttaşların “Son nefesini vermeden önce tövbeye çağrıldığı” görülmüştü. Ayrıca bu dernek depremzede çocuklara “psikolojik destek” başlığı altında çeşitli faaliyetler yaptırdı.

DEVLET MADALYASI

Hayrat Vakfı da bölgede yürüttüğü faaliyetlerle dikkat çeken kurumlar arasında yer alıyor. Nur cemaatine yakınlığıyla dikkat çeken bu vakıf da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. İnsani ihtiyaçların koordinasyonunda da görev alan bu vakıf, lojistik dağıtımında da görev faaliyet yürüttü. Ayrıca vakfın “Hayrat Arama Kurtarma” ekibi 26 Nisan’da Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “devlet üstün fedakârlık madalyası tevcih töreni”nde madalya aldı. Söz konusu madalya eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından teslim edildi. l

ANMA TÖRENİNDE BEŞİR MARŞI OKUDULAR!

Menzil tarikatına yakınlığıyla bilinen Beşir Derneği, depremin birinci yılı dolayısıyla Kahramanmaraş’ta geçen günlerde bir etkinlik düzenledi. Menzil tarikatının organizasyon şirketi olarak bilinen Ser Organizasyon tarafından düzenlenen bu etkinlikte yüzlerce cemaat üyesi katıldı. Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da katıldı. Birçok konuşmacının yer aldığı bu etkinlikte Menzil tarikatının derneği Beşir’in marşının okunması ise dikkat çekti.