Çeşme Belediyesi, Masal Evi’nin üçüncüsünü Germiyan’da açtı
Çeşme’de Başkan Ekren Oran, çocukların sosyal gelişimleri için uygun koşulları sağlamak, annelerin ekonomik hayata katılımını sağlayacak mesleki eğitimler vermek için kurulan okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinden üçüncüsünü Germiyan’da hayata geçirdi.
Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyesi bünyesindeki üçüncü Masal Evi’ni yakında hizmete açıyor. Reisdere ve Ovacık’tan sonra üçüncü masal evini Germiyan’da hizmete sokan Başkan Oran, Çeşmeli kadınların ekonomik hayata katılması amacıyla faaliyete açılan Masal Evi’nde çocukların da eğitim alacağını söyledi.
“HEM EĞİTİM, HEM İSTİHDAM”
Çeşme’nin her yerine yayılması planan “Masal Evleri hakkında konuşan Oran, “Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak ‘Masal Ev’lerimizin ikincisini hayata geçiriyoruz. Çocuklar sosyal etkinliklerden faydalanırken, annelerimiz de aile ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar. Böylece Masal Evler’i hem eğitim hem de istihdama katkı işlevi görecek. Aynı zamanda bu merkezlerimizde gençlerimize de iş imkanı sağlamış olacağız” dedi.
Video Haberler
- 'Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme'
- Paris’i şiddetli yağış ve fırtına vurdu
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Beni kovmaya gücünüz yetmez'
- Erdoğan'a 'Altılı Masa menüsü' yanıtı
- 'Bu olasılığa karşı hazırlık yapılıyor'
- Akaryakıt satışlarında yeni dönem: Nispi kâr sistemi
- Temas arayışlarının altyapısı
- Peker Açıkalın'ın son hali, sosyal medyada gündem oldu
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Vakıf üniversitesi ücretleriyle ilgili açıklama
- O ülkede ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
- ‘İpini çekeceğiz’