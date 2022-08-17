Çeşme Belediyesi, Masal Evi’nin üçüncüsünü Germiyan’da açtı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:54

Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyesi bünyesindeki üçüncü Masal Evi’ni yakında hizmete açıyor. Reisdere ve Ovacık’tan sonra üçüncü masal evini Germiyan’da hizmete sokan Başkan Oran, Çeşmeli kadınların ekonomik hayata katılması amacıyla faaliyete açılan Masal Evi’nde çocukların da eğitim alacağını söyledi.

“ HEM EĞ İ T İ M, HEM İ ST İ HDAM”

Çeşme’nin her yerine yayılması planan “Masal Evleri hakkında konuşan Oran, “Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak ‘Masal Ev’lerimizin ikincisini hayata geçiriyoruz. Çocuklar sosyal etkinliklerden faydalanırken, annelerimiz de aile ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar. Böylece Masal Evler’i hem eğitim hem de istihdama katkı işlevi görecek. Aynı zamanda bu merkezlerimizde gençlerimize de iş imkanı sağlamış olacağız” dedi.