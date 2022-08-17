Çeşme Belediyesi, Masal Evi’nin üçüncüsünü Germiyan’da açtı

Çeşme’de Başkan Ekren Oran, çocukların sosyal gelişimleri için uygun koşulları sağlamak, annelerin ekonomik hayata katılımını sağlayacak mesleki eğitimler vermek için kurulan okul öncesi eğitim ve bakım merkezlerinden üçüncüsünü Germiyan’da hayata geçirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:54
Çeşme Belediyesi, Masal Evi’nin üçüncüsünü Germiyan’da açtı
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Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği projelerle fark yaratan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyesi bünyesindeki üçüncü Masal Evi’ni yakında hizmete açıyor. Reisdere ve Ovacık’tan sonra üçüncü masal evini Germiyan’da hizmete sokan Başkan Oran, Çeşmeli kadınların ekonomik hayata katılması amacıyla faaliyete açılan Masal Evi’nde çocukların da eğitim alacağını söyledi.

HEM EĞİTİM, HEM İSTİHDAM”

Çeşme’nin her yerine yayılması planan “Masal Evleri hakkında konuşan Oran, “Sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak ‘Masal Ev’lerimizin ikincisini hayata geçiriyoruz. Çocuklar sosyal etkinliklerden faydalanırken, annelerimiz de aile ekonomisine katkı sağlayacak eğitimler alacaklar. Böylece Masal Evler’i hem eğitim hem de istihdama katkı işlevi görecek. Aynı zamanda bu merkezlerimizde gençlerimize de iş imkanı sağlamış olacağız” dedi.

 


Çeşme Belediyesi Çeşme EKREM ORAN

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