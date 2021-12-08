Çeşme Belediyesi'nden toplu konut projesi
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, toplu konut projesi kapsamında 412 adet konut yapılacağı belirterek “Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçireceğimiz bu proje ile hem özellikle pandemiyle hızlanan artan konut ihtiyacını karşılamayı, hem de dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmasını hedefliyoruz” dedi.
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Reisdere’de 412 adet konut yapılacağını açıkladı. Çeşme Belediyesi Aralık ayı Olağan Meclisi’ne sunulan “Toplu Konut Projesi” önergesi oy birliğiyle kabul edildi. İlçe genelindeki işçi, memur ya da emekli vatandaşların ev sahibi olmalarının önü açılacak.
Başkan Oran, “Turizmin gözbebeği Çeşme’de pandemiyle başlayan hızlı kentleşme gibi temel sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bölgenin kanayan yarasına kalıcı bir çözüm üretme hedefimiz doğrultusunda 412 konutu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.
Oran, “Çeşme’de konut fiyatları son yıllarda oldukça arttı. Ekonomik geliri yüksek olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları neredeyse imkansız hale geldi. Dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza tahsis edilmek üzere, daha iyi barınma koşulları sağlamak amacıyla hayata geçireceğimiz bu proje sayesinde vatandaşlarımız uygun ödeme koşuluyla ev sahibi olabilecek. Çeşme halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu. Oran, projeyi eşitlikçi bir yaklaşımla, yönetmeliklere uygun, plan ve proje bütünlüğü içerisinde gerçekleştireceklerinin vurguladı.
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