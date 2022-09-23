Çeşme Festivali, ‘Balkan Günleri’ ile coşkuyla başladı!
1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran, ülkemizin efsane müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali, “Müzik & Kültür Duraklarıyla” büyük bir coşkuyla başladı. Festival, ‘Balkan Günleri’ temasıyla 25 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
Türk festivaller tarihinde ayrı bir yeri olan Çeşme Festivali, kapılarını açtı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran 1984-1989 ve 1994-1999 dönemleri arasında efsaneye dönüşen festival bu yıl 22-25 Eylül tarihleri ‘Balkan Günleri’ teması ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapacak.
SERGİLER, SÖYLEŞİLER, MUTFAK ATÖLYELERİ….
Alaçatı, Çiftlik ve Ildırı’da eş zamanlı mutfak atölyeleri ile başlayan festivalin ilk gününde Ünlü şef Rıfat Yurttaş Çiftlikköy’de Balkan ülkelerinde çok popüler olan ve genelde evde yapılan, közlenmiş patlıcanlı, hafif acı biberli, içinde domates salçası da olan bir tür kırmızı biber ezmesi olan salata ve turşu türüne mensup olan Ajvar’ı yaparak, tarifini Çeşmeliler ile paylaştı.
Aya Haralambos Kilisesinde Engin Güneysu Fotoğraf Sergisi’nin ardından Saray Bosna’nın Gözyaşları “Duje” Film Gösterimi ve Söyleşisi yapıldı. Ardından Murat Meriç “Balkan Müziği ve Türk Popu” konulu Şarkılı Söyleşi gerçekleştirdi.
FESTİVAL KORTEJİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Festivalin ilk gününde Mehmetçik Parkı’ndan başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren festival korteji renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztırak, Ahmet Akın, Milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortejin ardından Başkan Oran, sevgi, barış, kardeşlik mesajları vererek güvercin uçurdu.
ÇEŞMELİLER BALKAN MÜZİKLERİYLE EĞLENDİ
Çeşme’nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben festivalin ilk akşamında eş zamanlı kurulan Çiftlikköy Meydan Sahnede Maummer Ketencoğlu bir konser verdi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda önce Shukar Muzika ardından sahne alan Balkan Paradise Orchestrası Çeşmeliler doyasıya eğlendi.
ORAN, ULUSLARARASI ÇEŞME FESTİVALİ’Nİ YENİDEN HAYATA GEÇİRDİ
Uluslararası Çeşme Müzik Festivali’ni yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Dört gün boyunca; Çeşme’nin dört bir köşesine kurduğumuz mutfaklarla değişik lezzetlere doyacağımız, birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle tarihimizle kucaklaşacağımız, kol kola şarkılar söyleyeceğimiz festivalimizin bu yıl ki teması ‘Balkan Günleri’ Çünkü; Balkanlar bizim tarihimiz, köklerimiz. Yüz yıllardır, yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan, genetik, tarihi, kültürel bağlarımızla canımızın bir parçası olan Balkanlar bizim ailemiz. Her birimiz Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz. Bu güçlü bağlara sarılarak, dünyaya sesleniyoruz; Sanatla, müzikle, ‘Sen, ben yok. Biz varız’ diyerek, hoşgörüyle sarılarak, birlikte üreterek, sevgiyle paylaşarak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Yeryüzündeki Cennet Çeşmemizde; havasıyla, toprağıyla, kültürüyle, sanatla, sporla, sevgiyle, herkese kollarını açan o kocaman kalbiyle dünyayı kucaklamaya, tüm zenginliklerini 7 kıtayla paylaşmaya hazırız. Büyük Çeşme Ailemiz olarak sizleri, kalbimizin baş köşesinde, Çeşmemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.
DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ÇEŞME’DE BİR ARAYA GELİYOR
Balkanlar’dan da esintiler bulunan 4 günlük programda, Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı, gibi müzik grupları, İlber Ortaylı ‘Mübadele Türkiyesi ve Etkileri’, Moğollar Grubunun Solisti Cahit Berkay, ‘Ülke Ülke Balkan Müziği’, Muammer Ketencoğlu Hikayeleriyle ‘Balkan Şarkıları Söyleşisi ve Dinletisi’, Murat Meriç, ‘Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri’ Söyleşi ve sonrasında Balkan Müziği Dj Set, Engin Güneysu, ‘Duje Sergisi’, ‘Duje Belgesel Gösterimi’, ‘Saraybosna’da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi’ gibi belgesel gösterimleri, Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği workshoplar gibi dopdolu bir festival BrateBand, BalkanBand ve Çamdibi Bandosu festival süresince kentin birçok noktasında coşkuya ortak olacak.
PROGRAM ŞU ŞEKİLDE:
23 EYLÜL CUMA
SO¨YLES¸I· - DI·NLETI·
MUAMMER KETENCOGˆLU
Hikayeleriyle Balkan S¸arkıları
Aya Haralambos Kilisesi Saat: 15:00
RESI·M SERGI·SI·
8. KITA ALI· KEC¸E Ac¸ılıs¸ Saat: 16:30
Tarih: 22-25 Eylu¨l 202
Mekan: C¸es¸me Belediyesi Alac¸atı
Ek Hizmet Binası Sergi Salonu
SO¨YLES¸I· - DI·NLETI·
CAHI·T BERKAY
U¨lke U¨lke Balkan Mu¨zigˆi
Moderato¨r: KORCAN KARAR
Aya Haralambos Kilisesi
Saat: 18:00
SO¨YLES¸I·
I·LBER ORTAYLI
Balkan Go¨c¸u¨ ve Tu¨rkiye’ye Etkileri
Moderato¨r: KORCAN KARAR
Aya Haralambos Kilisesi Saat: 19:30
KONSER
YASEMI·N GO¨KSU
C¸iftlikko¨y Meydan Sahne
Saat: 20:00
KOLEKTI·F I·STANBUL
C¸es¸me Cumhuriyet Meydanı
Saat: 21:00
CENK BOSNALI
Alac¸atı Meydan Sahne
Saat: 20:30
SHANTEL
Alac¸atı Meydan Sahne
24 EYLÜL CUMARTESİ
SO¨YLES¸I·
YASEMI·N GO¨KSU - RUMELI·’NI·N SESI·
‘Elveda Rumeli’ u¨zerine Aya Haralambos Kilisesi Saat: 17:30
KONSER
C¸ALGI·YA I·ZMI·R
Aya Haralambos Kilisesi
Saat: 19:30
SUZAN KARDES¸
C¸es¸me Cumhuriyet Meydanı
Saat: 21:30
TU¨RK DU¨NYASI DANS VE MU¨ZI·K TOPLULUGˆU
Alac¸atı Amfi Tiyatro
Saat: 21:00
25 EYLÜL PAZAR
BALKAN MUTFAGˆI ATO¨LYELERI·
ALAC¸ATI - Bos¸nak Mutfagˆı ILDIRI - Rumeli Mutfagˆı C¸I·FTLI·KKO¨Y - Arnavut Mutfagˆı
SO¨YLES¸I· VE OKUMA ETKI·NLI·GˆI·
BALKAN EDEBI·YATI
Moderato¨r: Feyyaz SAGˆLAM (Dokuz Eylu¨l U¨nv. Batı Trakya Edebiyatı)
Konus¸macılar: S¸evket Balla - Arnavut Akademisyen - S¸air Yazar S¸u¨kru¨ Aydın - Bulgar Akademisyen - S¸air Yazar
Gu¨lc¸in Balat - Makedon Edebiyatı (Hacettepe U¨nv. Aras¸tırmacı Yazar)
Aya Haralambos Kilisesi
Saat: 16:00
KONSER
CAMBO AGUS¸EV
C¸es¸me Cumhuriyet Meydanı
Saat: 21:30
SHUKAR MUZI·KA
Alac¸atı Meydan Sahne
Saat: 21:30
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