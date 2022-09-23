Çeşme Festivali, ‘Balkan Günleri’ ile coşkuyla başladı!

23 Eylül 2022 Cuma, 10:53

Türk festivaller tarihinde ayrı bir yeri olan Çeşme Festivali, kapılarını açtı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran 1984-1989 ve 1994-1999 dönemleri arasında efsaneye dönüşen festival bu yıl 22-25 Eylül tarihleri ‘Balkan Günleri’ teması ile ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

SERGİLER, SÖYLEŞİLER, MUTFAK ATÖLYELERİ….

Alaçatı, Çiftlik ve Ildırı’da eş zamanlı mutfak atölyeleri ile başlayan festivalin ilk gününde Ünlü şef Rıfat Yurttaş Çiftlikköy’de Balkan ülkelerinde çok popüler olan ve genelde evde yapılan, közlenmiş patlıcanlı, hafif acı biberli, içinde domates salçası da olan bir tür kırmızı biber ezmesi olan salata ve turşu türüne mensup olan Ajvar’ı yaparak, tarifini Çeşmeliler ile paylaştı.

Aya Haralambos Kilisesinde Engin Güneysu Fotoğraf Sergisi’nin ardından Saray Bosna’nın Gözyaşları “Duje” Film Gösterimi ve Söyleşisi yapıldı. Ardından Murat Meriç “Balkan Müziği ve Türk Popu” konulu Şarkılı Söyleşi gerçekleştirdi.

FESTİVAL KORTEJİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Festivalin ilk gününde Mehmetçik Parkı’ndan başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren festival korteji renkli görüntülere sahne oldu. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Faik Öztırak, Ahmet Akın, Milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortejin ardından Başkan Oran, sevgi, barış, kardeşlik mesajları vererek güvercin uçurdu.

ÇEŞMELİLER BALKAN MÜZİKLERİYLE EĞLENDİ

Çeşme’nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben festivalin ilk akşamında eş zamanlı kurulan Çiftlikköy Meydan Sahnede Maummer Ketencoğlu bir konser verdi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda önce Shukar Muzika ardından sahne alan Balkan Paradise Orchestrası Çeşmeliler doyasıya eğlendi.

ORAN, ULUSLARARASI ÇEŞME FESTİVALİ’Nİ YENİDEN HAYATA GEÇİRDİ

Uluslararası Çeşme Müzik Festivali’ni yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Dört gün boyunca; Çeşme’nin dört bir köşesine kurduğumuz mutfaklarla değişik lezzetlere doyacağımız, birbirinden değerli isimlerin sergi ve söyleşileriyle tarihimizle kucaklaşacağımız, kol kola şarkılar söyleyeceğimiz festivalimizin bu yıl ki teması ‘Balkan Günleri’ Çünkü; Balkanlar bizim tarihimiz, köklerimiz. Yüz yıllardır, yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü taşıyan, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan, genetik, tarihi, kültürel bağlarımızla canımızın bir parçası olan Balkanlar bizim ailemiz. Her birimiz Balkan kimliğinin tüm renklerini kalbimizde gururla taşıyoruz. Bu güçlü bağlara sarılarak, dünyaya sesleniyoruz; Sanatla, müzikle, ‘Sen, ben yok. Biz varız’ diyerek, hoşgörüyle sarılarak, birlikte üreterek, sevgiyle paylaşarak aşamayacağımız hiçbir zorluk yok. Yeryüzündeki Cennet Çeşmemizde; havasıyla, toprağıyla, kültürüyle, sanatla, sporla, sevgiyle, herkese kollarını açan o kocaman kalbiyle dünyayı kucaklamaya, tüm zenginliklerini 7 kıtayla paylaşmaya hazırız. Büyük Çeşme Ailemiz olarak sizleri, kalbimizin baş köşesinde, Çeşmemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR ÇEŞME’DE BİR ARAYA GELİYOR

Balkanlar’dan da esintiler bulunan 4 günlük programda, Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı, gibi müzik grupları, İlber Ortaylı ‘Mübadele Türkiyesi ve Etkileri’, Moğollar Grubunun Solisti Cahit Berkay, ‘Ülke Ülke Balkan Müziği’, Muammer Ketencoğlu Hikayeleriyle ‘Balkan Şarkıları Söyleşisi ve Dinletisi’, Murat Meriç, ‘Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri’ Söyleşi ve sonrasında Balkan Müziği Dj Set, Engin Güneysu, ‘Duje Sergisi’, ‘Duje Belgesel Gösterimi’, ‘Saraybosna’da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi’ gibi belgesel gösterimleri, Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği workshoplar gibi dopdolu bir festival BrateBand, BalkanBand ve Çamdibi Bandosu festival süresince kentin birçok noktasında coşkuya ortak olacak.

PROGRAM ŞU ŞEKİLDE:

23 EYLÜL CUMA

SO¨YLES¸I· - DI·NLETI·

MUAMMER KETENCOGˆLU

Hikayeleriyle Balkan S¸arkıları

Aya Haralambos Kilisesi Saat: 15:00

RESI·M SERGI·SI·

8. KITA ALI· KEC¸E Ac¸ılıs¸ Saat: 16:30

Tarih: 22-25 Eylu¨l 202

Mekan: C¸es¸me Belediyesi Alac¸atı

Ek Hizmet Binası Sergi Salonu

SO¨YLES¸I· - DI·NLETI·

CAHI·T BERKAY

U¨lke U¨lke Balkan Mu¨zigˆi

Moderato¨r: KORCAN KARAR

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 18:00

SO¨YLES¸I·

I·LBER ORTAYLI

Balkan Go¨c¸u¨ ve Tu¨rkiye’ye Etkileri

Moderato¨r: KORCAN KARAR

Aya Haralambos Kilisesi Saat: 19:30

KONSER

YASEMI·N GO¨KSU

C¸iftlikko¨y Meydan Sahne

Saat: 20:00

KOLEKTI·F I·STANBUL

C¸es¸me Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21:00

CENK BOSNALI

Alac¸atı Meydan Sahne

Saat: 20:30

SHANTEL

Alac¸atı Meydan Sahne

24 EYLÜL CUMARTESİ

SO¨YLES¸I·

YASEMI·N GO¨KSU - RUMELI·’NI·N SESI·

‘Elveda Rumeli’ u¨zerine Aya Haralambos Kilisesi Saat: 17:30

KONSER

C¸ALGI·YA I·ZMI·R

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 19:30

SUZAN KARDES¸

C¸es¸me Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21:30

TU¨RK DU¨NYASI DANS VE MU¨ZI·K TOPLULUGˆU

Alac¸atı Amfi Tiyatro

Saat: 21:00

25 EYLÜL PAZAR

BALKAN MUTFAGˆI ATO¨LYELERI·

ALAC¸ATI - Bos¸nak Mutfagˆı ILDIRI - Rumeli Mutfagˆı C¸I·FTLI·KKO¨Y - Arnavut Mutfagˆı

SO¨YLES¸I· VE OKUMA ETKI·NLI·GˆI·

BALKAN EDEBI·YATI

Moderato¨r: Feyyaz SAGˆLAM (Dokuz Eylu¨l U¨nv. Batı Trakya Edebiyatı)

Konus¸macılar: S¸evket Balla - Arnavut Akademisyen - S¸air Yazar S¸u¨kru¨ Aydın - Bulgar Akademisyen - S¸air Yazar

Gu¨lc¸in Balat - Makedon Edebiyatı (Hacettepe U¨nv. Aras¸tırmacı Yazar)

Aya Haralambos Kilisesi

Saat: 16:00

KONSER

CAMBO AGUS¸EV

C¸es¸me Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21:30

SHUKAR MUZI·KA

Alac¸atı Meydan Sahne

Saat: 21:30