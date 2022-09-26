Çeşme Festivali final yaptı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 12:55

Çeşme Belediyesi’nin Bu “Balkan Günleri” temasıyla düzenlediği Uluslararası Çeşme Festivali bitti. Çeşme’nin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanan festivalde yurttaşlar konserden seminere, sergiden yemek yapım ve tadım atölyelerine kadar birçok etkinlikte hoş vakit geçirdi. Festivalin son gününde Boşnak, Rumeli ve Arnavut mutfağına özel lezzetler yapıldı.

Aya Haralambos Kilisesi’nde Moderatörlüğü’nü Feyyaz Sağlam’ın yaptığı Balkan Edebiyatı Söyleşisi ve Okuma Etkinliği gerçekleştirildi. Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda Suzan Kardeş, Cambo Aguşev, Alaçatı Meydan Sahnede Shukar Muzika eş zamanlı düzenlenen konserler ile Çeşme Festivali’ne veda edildi.

“BALKAN KÜLTÜRÜMÜZÜN TÜM RENKLERİNİ YAŞADIK”

Çeşme Festivali’ni yeniden hayata geçirmenin mutluluğunu yaşayan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Balkan kültürümüzün tüm renklerini gururla festivalimize resmettik, tarihi değerlerimize, aile bağlarımıza sahip çıktık. Balkanlardan gelen misafirlerimizle kurduğumuz gönül bağlarıyla dostluk ve kardeşliğimizi perçinledik. Sürdürülebilir turizmin Türkiye’deki yıldızı kentimizde; uluslararası ses getiren festivallere ev sahipliği yapmanın, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmanın, doğayı korumanın, dayanışma kültürünü büyültmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Dünya Markası Çeşme’mizde hizmet aşkımızı, kentimize duyduğumuz bağlılıkla birleştiriyor; özgürlüklerin, sanatın, kültürün, insan haklarının kent hafızasına nüfus ettiği kadim şehrimizde vatandaşlarımızdan aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz” dedi.

KONSERLER, SERGİLER, SÖYLEŞİLER…

Festival kutlamaları kapsamında eş zamanlı başlayan konserlerde Balkan Paradice Orchestrası, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Shukar Muzika, Cenk Bosnalı, Muammer Ketencoğlu, Yasemin Göksu, Kolektif İstanbul, Çalgıya İzmir gibi isimler sahne aldı. Ünlü Tarihçi, Akademisyen ve Yazar İlber Ortaylı Balkan Göçü ve Türkiye’ye Etkileri, Cahit Berkay Ülke Ülke Balkan Müziği, Murat Meriç Balkan Müziği ve Türk Popu, Muammer Ketencoğlu Hikayeleriyle Balkan Şarkıları, Engin Güneysu Saraybosna’nın Gözyaşları, Yasemin Göksu Elveda Rumeli ve Balkan Edebiyatı üzerine söyleşiler gerçekleştirildi. Boşnak, Rumeli ve Arnavut mutfağından özel lezzetlerin worksoplarının yapıldığı festivalde Engin Güneysu, Keçe Ali sergisi açıldı.