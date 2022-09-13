Çeşme Festivali yeniden başlıyor

13 Eylül 2022 Salı, 14:28

1980’li ve 90’lı yıllara damgasını vuran, Çeşme Festivali, “Müzik & Kültür Duraklarıyla” yeniden hayata geçiyor. Bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında Çeşme Belediyesi tarafından yapılacak olan Çeşme Festivali’nin bu yılki teması “Balkan Günleri” olacak.

‘Balkan Günleri’ teması ile birbirinden değerli isimlerin ve grupların sahne alacağı festival, tarih, dans, müzik ve yemek kültürü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor olacak. Çeşme’nin birçok noktasında gün boyu devam eden etkinlikleri takiben her akşam ünlü isimlerin yer aldığı dev bir konser yer alıyor.

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Balkanlar’dan da esintiler bulunan 4 günlük programda Balkan Paradise Orchestra, Shantel, Cambo Aguşev, Suzan Kardeş, Cenk Bosnalı, gibi müzik grupları, İlber Ortaylı ‘Mübadele Türkiyesi ve Etkileri’, Moğollar Grubunun Solisti Cahit Berkay, ‘Ülke Ülke Balkan Müziği’, Muammer Ketencoğlu Hikayeleriyle ‘Balkan Şarkıları Söyleşisi ve Dinletisi’, Murat Meriç, ‘Balkan Müziğinin Türk Popuna Etkileri’ Söyleşi ve sonrasında Balkan Müziği Dj Set, Engin Güneysu, ‘Duje Sergisi’, ‘Duje Belgesel Gösterimi’, ‘Saraybosna’da Yaşanan Acılar Üstüne Söyleşi’ gibi belgesel gösterimleri, Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerinin sergileneceği workshoplar gibi dopdolu bir festival yaşanacak. BrateBand, BalkanBand ve Çamdibi Bandosu festival süresince kentin birçok noktasında coşkuya ortak olacak.

Festivalin ayrıntılarını paylaşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, şunları söyledi: “2019 yılında ‘Ege’nin iki yakası’ başlığıyla Çeşme Festivali efsanesini tekrar başlattık. 2 yıllık zorunlu pandemi arasının ardından festivalimizi bu yıl, Tarihi bağlarımızın, kültürel birliğimizin en zengin parçası olan Balkanlar teması ile yapıyoruz. Aramızda kilometreler var gibi görünse de; Yüz yıllardır, yaşanan sayısız acılara rağmen gittikleri her yere sevgiyi, hoşgörüyü, kültürel renklerini terk etmeden zenginlik katan kardeşlerimizle kimsenin koparamayacağı, köklü, genetik, tarihi, kültürel bağlarımız var. Her birimizin ailesinin bir parçası Balkan kimliğinin tüm renklerini kuşaklar boyunca gururla taşıyor. Sevgiye inanan herkesi, kol kola şarkılar söylemeye, halaylar çekmeye, kalp kalbe dünyaya umut ve barış mesajları vermeye Çeşme Festivalimize bekliyoruz”