Çeşme - Sakız feribotlarında grev kararı

Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:02

Güncelleme: 03.10.2024 - 13:02

İzmir’in Çeşme ilçesi ile Yunanistan'ın Sakız Adası arasında feribot seferleri düzenleyen 4 Türk ve Yunan şirketi, Yunanistan'ın Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini geriye dönük tahsil etmek istediğini öne sürerek grev kararı aldı. İki kıyı arasında feribot seferleri düzenleyen Türk firmaları Turyol ve Ertürk ile Yunan şirketleri Sunrise ve Tilos, 12 ve 13 Ekim'de karşılıklı seferleri iptal ederek internet sitelerinde bilet satışı ve rezervasyonlarını "grev nedeniyle iptal edilmiştir" mesajıyla kapattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Turyol Dış Hatlar Sorumlusu Kadir İnandı, Yunanistan'ın 10 Haziran 2024'de Uluslararası Gemi Liman Güvenlik Hizmeti ödemesini kişi başı 0,5 avrodan 5 avroya çıkardığını belirtti. İnandı, "Sezon sonunda acentelerimiz aracılığıyla bizlere Yunanistan'daki ilgili bakanlığın olumlu görüş vermediğini, kanunun uygulanmak zorunda olduğunu, tüm ücretin geriye dönük tahsil edilmesi gerektiğini bildirdiler. Aynı zamanda daha önceden kesilen biletleri de kabul edemeyeceklerini belirttiler. Feribot firmaları olarak yolcularımızdan bu ücreti toplamadık. Sezon bitti ve karşımızda bizleri finansal olarak büyük sıkıntıya sokacak bir sorun ile karşı karşıya kaldık. Çeşme-Sakız Adası arasında çalışan Turyol, Ertürk, Sunrise ve Tilos feribot firmaları olarak ortak kararla 12-13 Ekim 2024 tarihinde karşılıklı olarak sefer yapmamayı kararlaştırdık" dedi. İnandı, 4 firmaya toplam 750 bin avroluk ödeme çıkarıldığını, bunun firmalar açısından kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.