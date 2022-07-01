Çeşme ve Foça açıklarında 46 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 12:16
Çeşme ve Foça açıklarında 46 göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 29 Haziran günü sabah saat 6.50’de Çeşme açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 39 düzensiz göçmeni kurtardığını açıkladı. 

30 Haziran saat 01.15’te ise Foça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


İzmir Çeşme Foça
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