Çeşme ve Urla’da orman yangını

Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:26

Güncelleme: 31.07.2024 - 14:47

İzmir’de iki gündür artan orman yangınlarına yenisi eklendi. Dün Menemen, Foça, Kemalpaşa, Bayraklı, Bayındır ve Urla’da çıkan yangınlar kontrol altına alınırken bugün öğlen saatlerinden Urla ve Çeşme’de yeni yangınlar meydana geldi.

Çeşme’nin Germiyan mahallesinde saat 11.45 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait: 3 uçak, 5 arazöz ile müdahale ediliyor.

Urla’nın da Çeşmealtı mahallesinde saat 11.43 sıralarında çıkan orman yangınına 9 uçak, 9 helikopter olmak üzere 18 hava aracı ile, 30 arazöz, 10 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Bölgedeki Zeytinliköy ve Çiftlikevler sitelerinde bulunan toplam 120 konut tahliye edildi.