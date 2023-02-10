Çeşme’de 200 depremzede otellerine giriş yaptı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:24

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 13:24

Türkiye’i sarsan depremlerden etkilenen vatandaşlar otobüslerle ve uçaklarla İzmir’e gelerek, Çeşme’de otellere yerleştirildi.

Çeşme Turistik ve Otelciler Birliği(ÇEŞTOB) ve Çeşme Belediyesi koordinesinde Çeşme’ye gelen yaklaşık 200 depremzede otellerine giriş yaptı. Otellerin yanı sıra Çeşmeliler depremzedelere kucak açarak, evlerinde ağırlamaya başladı. Çeşme’den yola çıkan, depremden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş malzemeleri, yakıt tankerleri, konteyner, gıda ve sağlık malzemelerini taşıyan ULUSOY5 Ro-Ro Gemisi İskenderun Limak Limanı’na ulaştı.

Çeşme Belediyesi 10 kenti vuran deprem felaketinin ardından bir yardım Tırlarını bölgeye göndermeye devam ediyor. Başlatılan yardım kampanyası kapsamında vatandaşlar Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası’na getirdikleri battaniye, yorgan, uyku tulumu, çadır, bebek bezi, sıfır kıyafet, ısıtıcı ve birçok barınma malzemeleri ile bu kampanyaya katkıda bulunuyor.

“GÜN DAYANIŞMA GÜNÜ, YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralı vatandaşlara ise acil şifalar diledi. Çeşmeli vatandaşlara yardım çağrısında bulunan Oran, “Gün dayanışma günü, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bugün itibariyle 200 vatandaşımızı otellerimize yerleştirdik. Çeşme ailem evlerini açmaya başladı, çok güzel telefonlarlar, mesajlar geliyor. Otellere yerleştirilen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, kendilerini evlerinde gibi hissettirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Alaçatı Ek Hizmet Binamızın bir bölümünde butik kurduk. Buraya gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için bu butikten ücretsiz şekilde faydalanabilecekler. Bunun yanı sıra Dr. Tayfun Aydemir Sağlıklı Yaşam Merkezimizde görev yapan bir psikolog, iki sosyologumuz Çeşme’ye gelen misafirlerimizi otellerinde ve evlerinde ziyaret ederek psikolojik destek hizmeti veriyorlar. Bir yandan da her gün yardım TIR’larımız yola çıkmaya devam ediyor. Ülkemizin başı sağolsun, biz çok güçlü bir milletiz bunları hep beraber aşacağız”