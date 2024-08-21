Çeşme'de baraj alarm veriyor

Yayınlanma: 21.08.2024 - 13:31

Güncelleme: 21.08.2024 - 13:31

İklim krizi, vahşi sulama ve su politikalarındaki yanlışlıklar nedeniyle susuzluk yaşamayan başlayan Türkiye’de baraj seviyeleri düşmeye devam ediyor. İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’deki Kutlu Aktaş Barajı’nda Aralık 2023’te 5 milyon 670 bin m3 olan su seviyesi Ağustos 2024’de 3 milyon 678 bin m3’e düştü

Sosyal medya hesaplarından yurttaşlara tasarruf çağrısı yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Su yaşamın temel kaynağı olmakta birlikte, yalnızca hayatımızı sürdürebilmemiz için değil aynı zamanda geleceğimizi de etkileyecek en önemli unsuların başında gelir. Çeşme Belediyesi olarak suyun farkındalığını artırmak içi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çeşmemizin güvenilir suyu Kutlu Aktaş Barajı’nda, yeraltı kaynaklarından ve derin kuyulardan elde edilmektedir. Aralık 2023 verilerine göre; barajımız 5 milyon 670 bin m3 su hacmine sahipken, Ağustos 2024 verilerinde ise bu oran 3 milyon 678 bin m3’e kadar gerilemiştir. Bu oran su kaynaklarımızın ne kadar hızlı tükendiğini göstermekle birlikte geleceğimiz için acil bir alarm niteliğindedir” dedi.

“İSRAFI ÖNLEYEBİLİRİZ”

Gündelik yaşantıda diş fırçalama, duş, bulaşık yıkama ve bahçe sulama gibi faaliyetlerde suyun israf edildiğine dikkat çeken Denizli, “Gündelik yaşantımızda alacağımız en ufacık önlemler çok büyük farklar yaratabilir. Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak hem israfı önleyebilir hem de bu değerli su kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarabiliriz. Unutmayalım ki su, yaşamın özüdür ve her damlası kıymetlidir. Gelin hep birlikte sularımızı koruyalım ve daha güvenli bir geleceğe birlikte adım atalım” diye konuştu./ İZMİR