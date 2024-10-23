Çeşme’de doğal gaz çalışmalarında ilk kazma vuruldu

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:29

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:29

Çeşme, modern altyapı yatırımlarıyla her geçen gün daha yaşanabilir bir hale geliyor. İzmirgaz ile koordineli yürütülen doğal gaz çalışmaları kapsamında pilot bölge olan Musalla Mahallesi’nde ilk kazma vuruldu, 5 km’lik ilk doğal gaz hattı döşeme süreci hızla devam ediyor. Ocak ayı sonuna kadar, bölgede yaklaşık 3 bin haneye doğal gaz ulaştırılacak. Musalla Mahallesi’nden sonra ise diğer mahallelerde çalışmalar etap etap planlanacak.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Musalla Mahallesi’nde başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarını Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve Musalla Mahalle Muhtarı Önder Somalı ile birlikte yerinde inceledi.

“ÇEŞME’DE İLK DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Çeşme tarihinin en önemli günlerinden biri olacak bir duyuruyu vatandaşlarla paylaşmaktan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Lâl Denizli, şunları kaydetti:

“İzmir Gaz ile seçildiğim ilk günden bu yana yaklaşık sekiz görüşme gerçekleştirdik. En büyük hedefimiz yıl bitmeden doğal gaz çalışmalarının başlamasıydı. Musalla Mahalle’mizde bugün Çeşme’mizde ilk doğal gaz çalışmaları başlamış bulunuyor. İlk aşamada 5 km uzunluğundaki doğal gaz hattımızı döşemeye başladık ve Ocak ayı sonuna kadar bu bölgedeki 3 bin hanenin doğal gaz ile kavuşmasını sağlayacağız.”

Bu proje ile vatandaşların yaşam konforunu artırmanın en büyük hedefleri olduğunu söyleyen Başkan Denizli, “Musalla Mahalle’mizden sonra, diğer mahallelerimizde de etap etap kendi dönemimizde doğal gaz çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin desteği ve sabrı sayesinde bu hedeflerimize ulaşacağız. Çeşme’mizi birlikte daha ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.