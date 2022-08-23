Çeşme’de köpekler için üç 'Pati Park' daha hizmete girdi!
Alaçatı’da açtığı köpeklere özel ‘Pati Park’ın büyük ilgi görmesi üzerine harekete geçen Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Hacımemiş, Ilıca ve Çiftlikköy’de olmak üzere üç adet Pati Park’ını daha hizmete açtı.
İzmir’de Çeşme Belediyesi’nin kurduğu ‘Pati Park’ sayısı arttı. Çeşme Belediyesi Alaçatı Çamlık Yolda hayata geçirdiği Patipark’ın ardından Alaçatı Hacımemiş, Ilıca Celal Bayar ve Çiftlikköyde olmak üzere toplam üç Patipark’ı daha hizmete açtı. Pati Park’ta, hem hayvanseverler hem minik dostları keyifli zaman geçiriyor.
Çeşme Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tasarlanan yaklaşık üçer bin metrekare alanda, köpekler için yedi farklı aktivitenin yer aldığı köpek eğitim parkuru, kum havuzu ve köpek tasma çıkarma alanı bulunuyor. Hayvanseverler için bank olan parkta köpekler için ise tahterevalli, köpek eğitim sehpası, ev figürlü tünel geçit, çift atlama ekipmanı, değişen yükseklikten atlama aparatı, ipli atlama çemberi ve slalom set mevcut.
HER MAHALLEYE BIR PATI PARK
Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, hayvanseverler tarafından yoğun ilgi görmesi üzerine Pati Parkları ilçe geneline yayacağının müjdesini verdi. Göreve geldiği günden bu yana bir çok projeyi hayata geçiren Oran, “Hayvan barınağımızı yeniledik, sokak hayvanlarımız için İsmail Ekmekçioğlu Ücretsiz Veteriner Kliniğimizi hayata geçirdik, şimdi de can dostlarımız için Pati Park’ları Çeşmemiz’e kazandırıyoruz. Hayvanseverlerimiz minik dostlarına burada eğitim vererek, aynı zamanda onlarla keyifli vakit geçirebilecek. Çeşme can dostlarımızla birlikte çok daha güzel, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman onların yanında olacağız. Pati Parklarımız şimdiden Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
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