Çeşme’de otluk alanda yangın
İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı ile Zeytineli arasında yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı ile Zeytineli arasında saat 13.22'de henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.
Orman dışı otluk alandaki yangına 3 helikopter, 10 arazöz 4 su ikmal ve dozer ile müdahale ediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bu teknoloji beyin görüntülemede devrim yaratacak!
- ‘Tefeci’ imamdan köylülere haciz!
- Kaftancıoğlu görevini bırakacağını açıkladı
- AKP'li meclis üyesi de sokağa çıktı: Sabrımız bitti!
- Erkeklere kötü haber! Berber fiyatlarına dev zam geldi
- Zafer Partisi’nden ‘gizli protokol’ tepkisi
- Adana'da hava sıcaklığı rekoru: 47 derece oldu
- Ek MTV'de taslak belli oldu
- 'Şimşek gaza basıyor Erdoğan frene...'
- Eğitim ücretleri cep yakıyor