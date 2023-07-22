Çeşme’de otluk alanda yangın

Yayınlanma: 22.07.2023 - 14:52

Güncelleme: 22.07.2023 - 14:52

İzmir'in Çeşme ilçesinin Alaçatı ile Zeytineli arasında saat 13.22'de henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

Orman dışı otluk alandaki yangına 3 helikopter, 10 arazöz 4 su ikmal ve dozer ile müdahale ediliyor.