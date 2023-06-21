Çeşme’de sağlıkçıların barınma isyanı: Tatile değil hizmet için geldik

Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:37

Güncelleme: 21.06.2023 - 17:37

SES Çeşme İlçe Temsilciliği üyeleri bugün Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi önünde barınma sorunlarını dile getirdi.

“Barınma Sorununa Çözüm Lojmandır” yazılı pankart açan grup; “Barınma haktır lojman şarttır”, “Maaşlara zam Çeşme’ye lojman”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Sermayeye değil emekçiye bütçe”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

“EN DÜŞÜK KİRA ÜCRETLERİ 10 BİN TL’YE ULAŞMIŞTIR”

Basın açıklamasını okuyan Mazlum Durgut, “Açlık sınırının 12 bin 500 TL, yoksulluk sınırının 40 bin TL’nin üstüne çıktığı bir dönemde asgari ücret yoksulluk sınırının altında kalmıştır. Tüm kamu emekçileri de bu sınırın çok çok az üstünde bir ücret almaktadır. Böylesi ücretler ile insanların karnını doyuramadığı bir dönemde en düşük kira ücretleri 10 bin TL’ye ulaşmıştır. Özellikle sahil bölgelerinde, turistik bölgelerde çalışan emekçileri bırakın kuru ekmek ile karın doyurmayı aldıkları tüm ücretler kiraya gitmektedir. Bu nedenle de başka yerlere tayin çıkarmak için kapı kapı torpil arayışına girmektedirler. İşte tam da bugün burada toplanmamızın sebebi başta sağlık emekçileri olmak üzere tüm kamu çalışanlarının en büyük problemi olan barınma sıkıntısının çok derin bir şekilde bizi etkilemiş ve çalışamaz hale getirmiştir” diye konuştu.

“ALDIĞI MAAŞINDAN FAZLASINI KİRAYA VEREN BİR SAĞLIK ÇALIŞANINI BURADA TUTAMAZSINIZ”

Barınma sorunu nedeniyle sağlıkçıların Çeşme’den tayinlerini talep ettiğini anlatan Durgut, “Çeşme Devlet Hastanesi'nde yıllardır tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin buraya atanıp sonra hızla geri dönme çabaları ile sonuçlanan değişim sirkülasyonu yaşanmaktadır. Gelen doktor zorunlu hizmet süresini doldurup bir yıl sonra gitmekte, sözleşmeli sağlık personeli mecburi hizmetini doldurup geri gitmektedir. Hastaneye atanan insanlar korkunç kira ücretleri ve hayat pahalılığından dolayı buraya gelmemeyi tercih ediyor ve maalesef bugün olan hizmet yarın olmayacak seviyeye geliyor. Bunun temel sebebi barınma sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Aldığı maaşından fazlasını kiraya veren bir sağlık çalışanını burada tutamazsınız. Bir ay boyunca çalışmanın karşılığından fazlasını kiraya veren öğretmeni burada tutamazsınız. Aramızda uzun zamandır İzmir’de kirada oturup her gün 140 kilometreden fazla yol yapan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri var. Yeni gelenlerden yıllık kira bedelini peşin ödemeye maruz kalmış arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI KOCA’YA ÇAĞRI

Çeşme’ye atanan fakat ekonomik sıkıntıdan tutamayan çalışanların bedelini tüm Çeşme halkının ödediğini ve personel eksikliği sonucu hizmet aksamalarının yaşandığını anlatan SES Çeşme İlçe temsilcisi, “Buradan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sesleniyoruz. Tatil beldelerinde fahiş kira ücretlerini karşılayamıyoruz. Burada tatil değil hizmet için geldik. Talebimiz açık ve nettir. Barınma sorunumuzun çözülmesi için turistik bölgeler ile büyükşehirler başta olmak üzere sosyal konut projelerine ve lojman yapımlarına hız verilmelidir. Yeterli konut ve lojman yapılıncaya kadar barınma sorununu çözmek için kira yardımı güncel fiyatlar oranında verilmelidir. Elbette bunlar da kalıcı çözüm değildir. Nihai çözüm olarak; Temel ücretlerimizin yoksulluk sınırı üzerine çıkarılması gerekmektedir. Yoksulluk sınırı üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler ile temel ücret belirlenmelidir. Bunu elde edinceye kadar mücadeleye devam edeceğiz” dedi.