Çeşme’de talana karşı 2520 imza

05 Ekim 2022 Çarşamba, 15:23

İzmir’de tartışmalara neden olan ve açılan iptal davalarıyla sık sık gündeme gelen Çeşme Turizm Projesi’ne karşı çıkan yurttaşlar, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve siyasi partiler İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü önünde toplanarak eylem yaptı. Yarımada Talanını Durdur Koordinasyonu çatısı altında buluşan ve “Çeşme’ye sahip çık”, “Ormanına, suyuna, toprağına sahip çık” sloganları atan sloganları atan İzmirliler projeye bir kez daha karşı çıktı. Platform üyesi yurttaşlar itirazlarını dile getirmek amacıyla hazırladıkları dilekçeler ve imzalarla İl Müdürlüğü’ne projenin iptali için resmi başvuruda bulundu.

Kurumlar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan koordinasyon üyesi Selin Vural, “Yarımadayı ve İzmir’i tehdit eden, İzmir’in Kanal İstanbul’u olarak bilinen ve ayrıntıları sır gibi saklanan Çeşme talan projesini durdurmak için mücadelemiz devam ediyor” diyerek şunları kaydetti:

“Çeşme’deki kamu arazilerinin yüzde 55’i talan projesinin alanı içinde yer alıyor. Turizm geliştirme bölgesi olarak belirlenen 166 milyon metrekarelik alanın yüzde 98’i kamuya ait, bu alan turizm yatırımcılarına satılmak için çok sayıda parsele bölünüyor. Kamu malı olan, yani hepimizin olan dönümlerce arazi sermayeye aktarılıyor. Yarımadada planlanan bu talanın, bu yağmanın tam karşısındayız. Talebimiz toplumsal hiçbir yararı olmayacağı bilirkişi heyetinin raporuna da geçmiş, toplumun her kesiminin reddettiği, yalnız insanların değil bölgede yaşayan her canlının, varlığın, yaşam alanlarını ortadan kaldıracak olan bu projenin hemen durdurulması ve geriye dönüşü olmayacak bu yoldan derhal vazgeçilmesidir. Bu taleplerimiz için sonuna kadar mücadele edeceğiz.”

Koordinasyon üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yurttaşlar, yaptıkları açıklamanın ardından İzmir genelinde 12 farklı noktada kurulan stantta topladıkları 2520 imzayı İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü’ne teslim etti.