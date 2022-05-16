Çeşme'de uzman çavuş cinayeti
İzmir Çeşme'de Muzaffer T., tartıştığı Uzman Çavuş Alper Akkaş'ı bıçakla öldürüp kaçtı. Şüpheli, taksiyle geldiği Bayraklı'da polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Çeşme Otogarı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Alper Akkaş ile Muzaffer T. arasında iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muzaffer T., Akkaş'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksiye binenen Muzaffer T., İzmir istikametine kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine, İzmir polisi harekete geçti. Taksi ile Balçova'dan giriş yapan Muzaffer.T., daha sonra Konak ilçesi istikametine devam etti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer.T.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli Bayraklı ilçesi yönüne gittiği sırada, polis ekipleri önünü kesti. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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