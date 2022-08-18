Çeşme’de yeni uygulama: Atık getirene aqua park bileti
Çeşme Belediyesi hem plastik atık kullanımını azaltıp hem de çocukların yüzünü güldürecek bir uygulamayı hayata geçirdi. Başkan Oran, “100 adet geri dönüşüm malzemesini getiren çocuklarımıza Aqua parkta ücretsiz giriş bileti veriyoruz” dedi.
İzmir’de Çeşme Belediyesi plastik atık kullanımını azaltmak için yeni bir uygulama başlattı. Proje kapsamında 100 adet geri dönüşüm malzemesini (cam/pet şişe, metal içecek kutusunu Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binasına getiren 5-15 yaş arasındaki çocuklara ebeveynleriyle birlikte Aqua Parkta ücretsiz giriş bileti verilecek.
Ilıca Hotel’in destekleriyle hayata geçirilen kampanya ile çocuklar hem geleceği güzelleştirip hem eğlenebilecek.
“HAYDI ÇOCUKLAR GELECEK SIZIN ELLERINIZDE GÜZELLEŞECEK”
Plastik atıksız kent olma yolunda ciddi adımlar atan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Sürdürülebilir bir geleceği ancak çevreye duyarlı nesillerle kurabiliriz. Geri dönüşümün önemini çocuklarımıza aktarmak için eğlenceli bir kampanya düzenledik. 100 adet geri dönüşüm malzemesi getiren çocuklarımız ebeveynleriyle birlikte keyifli bir gün geçirecek. Haydi çocuklar gelecek sizin ellerinizde güzelleşecek” diye konuştu.
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