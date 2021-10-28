Çeşmelilerden talan projesine 'hayır'

28 Ekim 2021 Perşembe, 11:32

Maalesef ülkede rant ve talan haberi olmayan bir gün daha geçmiyor.

Bu seferde gündemde Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir’in Çeşme ilçesinde hayata geçirmek istediği kendince “Dev turizm projesi” var.

Çeşme halkının ‘Çeşme’nin Kanal İstanbul’u” olarak adlandırdığı bu projeye tepki büyük.

Yetkililer burada hala bir çalışma yapıldığını, net bir durumun oluşmadığına dair bilgi aktarmaya çalışsalar da halk tedirgin.

Rant ve Arap sermayesine yer tahsisi gibi iddialarla gündeme gelen sözde dev turizm projesi için geçtiğimiz günlerde açılan iptal davasında bilirkişi incelemesi yapıldı.

Yurttaşlar, meslek odaları, çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri dahil herkes oradaydı.

Her şeyden önce sağlanan bu birlik ve beraberlik Çeşme adına sevindiricidir.

AKP cenahının yaptığı bu manipülasyon ve algı yönetimi işe yaramayacaktır.

Bu ülke insanını kimse aptal yerine koyamaz.

Bakanın yaptığı açıklama çok nettir.

“Çeşme Projesi’nin planları bu yıl sonunda askıya çıkacak” diyor.

Daha ne desin zat-ı muhterem…

Madem plan askıya çıkacak o vakit içeriği de bellidir.

Lütfen!

Dikkat çekmek istediğim konu şu:

Turizm geliştirme bölgesi olarak belirlenen alan çok sayıda parsele bölünerek turizm yatırımcılarına verilecek ve böylece kamu malı olan dönümlerce arazi sermayeye aktarılacak.

Proje ile bölgede yapılması planlanan çok sayıda otel, marina, alış-veriş merkezleri, havaalanı ve bir tane de kanal var. Proje tamamlandığında bölgenin nüfusunun 5-6 kat katlanarak çoğalacağı hesaplanmakta.

Projenin hayata geçeceği alan güzel Çeşme’nin yüzde 45’i.

İddialar vahim.

Eğer bu alan iddia edildiği gibi 1 milyar dolara satılacak ve sonrasında burası turizm bölgesi olacak ise vah canım Çeşme’mize vah!

Ben inanıyorum ki Çeşmeli yurttaşlarımız, bakanlık tarafından hayata geçirilmek istenilen Çeşme Turizm Projesi’ne karşı daha kararlı ve örgütlü bir şekilde mücadelesine devam edecektir.

Çeşme Yarımadası’nın neredeyse yarısını içerisine alan proje kapsamında kamu arazileri imara açılamayacak ve büyük bir betonlaşma önlenmiş olacaktır.

Bakanlıkça yaratılan bu kaosun kimseye fayda sağlayamayacağı aşikardır.

3 bin yıllık tarihi olan Çeşme’nin yanına yapay bir Çeşme kimse inşa edemeyecektir.

Çeşme, Bodrum, Marmaris, Datça ve daha nice yerler bu ülkenin kıymetlileridir.

Kimsenin bu güzellikleri heba etmesine seyirci kalmayacağız.

Doğal güzellikleri ile dünyaya ün salmış bu nadide yerleri el birliği ile koruyarak, gelecek kuşaklara emanet edeceğiz.

Bundan kimsenin şüphesi olmasın!