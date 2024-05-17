Çetin Doğan tahliye oldu! Cezaevi çıkışı ilk açıklama: 'Af değil, anayasanın gereği'

Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:50

Güncelleme: 17.05.2024 - 11:36

Resmi Gazete'nin 16 Mayıs 2024 nüshasında Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar yayımlandı. Buna göre 28 Şubat davasında yargılanan emekli askerlerin cezaları hastalık ve yaş nedeniyle kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre cezaları kaldırılan isimler arasında Aydan Erol, Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak yer aldı.

ERDOĞAN'IN KARARIYLA 'AFFEDİLDİLER'

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, 28 Şubat davasında hüküm giyen komutanların cezaları affedildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 104. maddesinin 16. fıkrasındaki yetkisini kullanarak emekli komutanların kalan cezalarını kaldırdı. Söz konusu fıkra Cumhurbaşkanına ‘sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletme veya kaldırma’ yetkisi veriyor.

Emekli komutanlar, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol'un kararla birlikte cezaevinden çıkması bekleniyordu.

ÇETİN DOĞAN TAHLİYE OLDU

Kararın ardından, 28 Şubat Davası hükümlüsü komutan Çetin Doğan İzmir Buca'da kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı.

Eşine ve dostlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Çetin Doğan, kendisini karşılayanlarla kucaklaşarak cezaevi önünden ayrıldı.

Doğan, cezaevi çıkışı yaptığı ilk açıklamada "Bir af söz konusu değil, anayasanın gereği yapıldı" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2’nci başkanı Çevik Bir, eski Jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay genel sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını 2021’de onamıştı.

14 isim, iki gün içinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle 2 Ağustos 2022’de tahliye edilmişti. Emekli korgeneral Vural Avar, cezaevindeyken 20 Aralık 2022’de hayatını kaybetmişti.

Daha sonra sağlık sorunları bulunan emekli korgeneral Hakkı Kılınç 11 Ocak 2023’te, eski orgeneral İlhan Kılıç ve eski tümgeneral Kenan Deniz de 26 Ocak 2023’te tahliye edilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mart 2023’te emekli orgeneral Ahmet Çörekçi, emekli korgeneral Hakkı Kılınç ve emekli tuğgeneral İdris Koralp’in kalan cezalarını sağlık sorunları nedeniyle affetmişti.