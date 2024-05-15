28 Şubat davası ve yeniden yargılama - Hamdi Yaver Aktan
Ceza yargılamasında
maddi gerçeğin ortaya
çıkarılması amaçtır.
Soruşturma ve kovuşturma
süreçleri maddi gerçeği
bütün açıklığıyla ve kuşkuya
yer bırakmayacak biçimde
sağlamalıdır. Kuşku mevcutsa
beraat kararı verilmesi
evrensel ceza hukuku ilkesidir.
Mahkûmiyet hükmü,
istinaf ya da temyiz
yasa yolundan geçmekle
kesinleştiğinde bile kimi
zaman “maddi gerçek”
yeniden araştırılabilir.
Olağanüstü yasa yolu bu
nedenle düzenlenmiştir.
Ceza Muhakemesi
Kanunu’nda kesinleşen
kararlara karşı yargıtay
Cumhuriyet Başsavcısı’na
itiraz yetkisi (m.308),
adalet bakanı ve/veya
Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı’na “kanun
yararına bozma”
isteme yetkileri
(md.309) ve hükümlü
lehine yargılamanın
yenilenmesi
düzenlenmiştir.
Kamuoyunda “28 Şubat
davası” olarak nitelendirilen
ve bir kısım yargılanan
kişiler yönünden onanmış
mahkûmiyet kararlarının
infazının yapılmakta olduğu
bilinmektedir. Bu satırların
yazarının Cumhuriyet’te
daha önce yazdığı yazıları
okumuş olanları, mahkûmiyet
kararının verilemeyeceğini,
yanlış değerlendirme
yapıldığını hem usul hukuku
hem de ceza hukuku-maddi
hukuk yönünden açıklamalar
yapıldığını anımsayacaklardır.
Bu görüşümüzü korumaktayız;
iddialı bir şekilde suçun
yasal öğelerinin oluşmadığını
yineliyoruz.
"YENİ DELİLER"
Ancak, gerek yerel ve gerekse
yasa yolu incelemelerinden
geçerek kesinleşmiş hükümler
yönünden değerlendirme
yapmak durumunda
olduğumuzu belirtmek
isteriz. Sürmekte olan
davada tanıklar dinlenmiş ve
kesinleşen kararlar yüzünden
halen cezaevinde infazları
yapılmakta olan generaller için
“yeni deliller”in ortaya çıktığı
görülmektedir. Gerçekten
de kamuoyuna da yansımış
olduğu üzere, davada ilk kez
dinlenen tanıklar Sincan’daki
“tatbikatın” rutin bir uygulama
olduğunu açıklamış olmakla,
“cebir-şiddet” öğesinin
gerçekleşmemiş olduğunun
olgu olarak açıklamasını
yapmıştır.
Öte yandan, dönemin
bir bakanı ve hükümet
sözcüsü bütün açıklığı ile
hükümetin istifasını mahkeme
huzurunda açıklamıştır.
Sayın Namık Kemal Zeybek’in
devlet adamlığı, kişiliği ve
eski deyimle müktesebatı
gözetildiğinde tanıklığı etik
ve hukuksal olarak
tartışılmayacak
değerdedir.
Kesinleşen bir
hükümle sonuçlanmış
bir davada, “yeni
deliller”in ortaya
konulmuş olmasında
hükümlü lehine
yargılama yeniden
yapılır. Yasal düzenleme
“tekrar görülür” emir
kipi ile yazılmıştır.
(CMK. m. 311/1-e)
Kesinleşmemiş
kararlar açısından
da Yargıtay Ceza
Genel Kurulu’nun
kararı doğrultusunda
sonuca ulaşmak daha
elverişlidir. Yargıtay
bozma kararından sonra,
bozmadan sonraki
serbestlik kuralı uyarınca,
bozma kararına uyulmuş
olsa bile, yeni delillerin
ortaya çıkmasında lehe karar
verilebilmesi olanaklıdır.
Ceza Genel Kurulu bozma
kararından sonra, eski
hükmün ortadan kalkacağı ve
serbestlik kuralı uygulanacağı
kararlaştırılmıştır. (CGK.
14.02.2017 tarih, 2015/1-704
esas, 2017/64 karar)
Hamdi Yaver Aktan
Yargıtay Onursal Daire Başkanı
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