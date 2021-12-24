Çetin Doğan'dan Osman Kavala açıklaması: 'Üzüntü duyuyorum'
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı ve insan hakları savunucusu Osman Kavala için, müebbet hapis cezasına çarptırılan Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan açıklamalarda bulundu.
28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından cezası onanan eski Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan, AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'ya destek açıklamasında bulundu. Doğan yaptığı açıklamada, "Bugün 1514 gündür demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala'nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum" dedi.
Doğan'ın avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:
"Ben burada kendimi bir nöbette hissediyorum. Halkımızın, aydınların, yurtsever insanların mektuplarını, mesajlarını alıyorum. Bunlar bana güç veriyor ve direncimi arttırıyor. Dilerim “geliyor, gelecek olan” özdeyişi gerçekleşir; yurdumuz ve yurdumuzun güzel insanları esenliğe ve aydınlık yarınlara kavuşur. Aydınlık yarınlara çıkış yolunu bulur. Esasen ülkemin insanlarının hala uğradıkları haksızlık, hukuksuzluklar bana kendi sıkıntılarımı ikinci plana attırdı. Bugün 1514 gündür demir parmaklıklar ardında Türkiye’nin aydınlık insanı Osman Kavala’nın hala esaret altında olmasından üzüntü duyuyorum. Kendine öteden beri duyduğum sevgi ve saygının şahsımla ilgili özel bir nedeni de var. Ben ve silah arkadaşlarım Balyoz Kumpasında tutuklu kaldığımız dönemde sevgili kızım Pınar Doğan Rodrik ve eşi Dani’nin TSK’ye karşı kurulan komplonun somut delillerini açıklamak için Türkiye’ye geldiklerinde, kendilerine bu imkanı veren tek iş insanı ve yılmaz insan hakları savunucusu Osman Kavala olmuştur. Kendilerine bu imkanı sağladığı için müteşekkirim. Umarın en kısa zamanda kendisi sevdiklerine kavuşur. Bu vesileyle bütün dostlarımın, arkadaşlarımın, yurtsever insanların yeni yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim."
TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMİŞTİ
Birleşen Gezi ve Çarşı davalarının tek tutuklusu olan Osman Kavala'nın aylık tutukluluk incelemesini yapan mahkeme, geçtiğimiz gün tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Kavala’nın tutukluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verilirken, üye hakimlerden biri muhalefet şerhi koymuştu.
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