Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan Dilek İmamoğlu'na seslendi: 'Mücadeleyi asla elden bırakma!'
FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından iddianamesi yazılan 28 Şubat davasında hüküm giyen emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, Dilek İmamoğlu’na ‘eşinin sesi olmaya devam et’ çağrısını yaptı.
FETÖ’cü savcı ve hakimlerin kumpasıyla müebbet hapse mahkum edilen ve 7.5 yıl cezaevinde yatan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’na seslendi.
Söcü'nin haberine göre Doğan geçmişte yaşadığı tecrübelerinden yola çıkarak, Dilek İmamoğlu’na tavsiyelerde bulundu ve şunları söyledi:
"EŞİMİN SESİ OLMUŞTUM"
“Biz bunları çok seneler önce yaşadık. Kâbus gibiydi. Çünkü kimse aslında ne olduğunu bilmiyordu. Alıp götürdüklerinde trafik duracak sandık. Zaman duracak, herkes isyan edecek zannettim. Yaklaşık 15 gün sürekli ağladım. Baktım ki hiçbir şey değişmiyor…
Dilek Hanım bana göre daha şanslı. O dönemde herkes ne olduğunu anlamamıştı bu olayları, çözememişlerdi. Büyük bir kısmı da ‘Mutlaka bir şey yapmışlardır ki içeri alındılar’ diye düşünüyorlardı. Bu nedenle destek görmedik. Bir açıklama yapmaktan bile çekiniyorlardı. Şimdi millet uyandı ve Dilek Hanım’ın arkasında milyonlar var. O dönem eşimin sesi olmuştum. Ben de ilk açıklamalarımı yaparken dizlerim titriyordu. Hiçbir zaman mücadeleyi elden bırakmasın. Zaten gördüğüm kadarıyla da bırakmıyor.
"AYNI ŞEYLERİ YAŞADIM"
Çok da güzel açıklamalar, konuşmalar yapıyor. Dilek Hanım ilk mikrofona çıktığında çok heyecanlıydı. Aynı şeyleri ben de yaşadım, daha sonra insan yürekleniyor. Bizim ayakta kalabilmemizin tek nedeni doğru ve haklı bir yerde olmamızdı. Biliyorduk ki eşlerimiz suçsuz ve iftiraya uğradı. Aynı şeyleri şimdi Dilek Hanım yaşıyor ama haklı olduğunun bilincinde. Arkasında milyonlar var. O da sonuna kadar bu mücadeleyi götürecek biz de onun arkasındayız. Eşinin sesi olmaya devam et…”?
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