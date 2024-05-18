Çetin Doğan: 'Artık çok geç'

Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.05.2024 - 04:00

Yakınlarıyla tek tek sarılarak hasret giderdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, “Eşime, dostlara kavuştuğum için mutluyum ama adalet bu değil. Bir af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da davalarla boğuşarak geçirdim. Sağlığım yerinde, demek için artık çok geç” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesi sonrası tahliyelerin olduğu yönündeki iddialara ilişkin ise Doğan, “Yani onun için mi oldu ya da zaten olacaktı da ona mı denk geldi bilemiyorum. Ne sebep olduysa iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Doğan’ın eşi Nilgül Doğan ise “Hüzünlü bir sevinç bu” diye konuştu.

