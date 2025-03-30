Cevahir'deki protestoya müdahale: 5 tutuklama, adliyede gerginlik

Yayınlanma: 30.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2025 - 07:47

İstanbul Şişli’de Cevahir AVM önünde İBB’ye düzenlenen operasyonu protesto ederken gözaltına alınan, üçü avukat 120 kişinin ifadeleri tamamlandı. Savcılık, büyük çoğunluğu öğrencilerden oluşan 120 göstericinin 76’sının adli kontrol ile serbest kalması, 10 kişiye ev hapsi verilmesi ve 34 kişinin de tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmesi yönünde karar verdi. Beş kişi tutuklandı.

Çoğu ters kelepçe takılarak gözaltına alınan eylemcilerin, getirildikleri Çağlayan Adliyesi’nde mahkeme önünde kelepçeli bekletilmesi üzerine gerginlik yaşandı. Gözaltındaki eylemcilerden birinin avukatı Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Kelepçelerin çıkarılmasını istediğimiz için gerginlik yaşandı. Polislerden birisi bir avukata saldırıp boğazını sıktı. Sonra o polisi kaçırmaya çalıştılar ama biz sicil numarasını aldık ve gerekli hukuki işlemleri yapacağız” dedi.