Cevdet Yılmaz açıkladı… ‘Kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi sayısı artırılacak’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla, kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi sayısının artırılmasının istendiğini bildirdi.

Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Doğurganlık oranlarını arttırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir. Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi. Özellikle yedi gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımız için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2025’in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte; çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz. Kamuda hizmet veren tüm kurumlarımızın, bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelerimize destek olması; hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarımızın etkinliği açısından son derece önemlidir. Hayata geçirilen bu önemli adımın ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

AİLE BAKANI GÖKTAŞ: 'AİLEYİ GÜÇLENDİRMEK VE ÇALIŞAN EBEVEYNLERE DESTEK OLMAK İÇİN...'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Aile Yılı’nda aileleri destekleyen önemli bir adım daha atıldığını belirterek, "Aileyi güçlendirmek, çalışan ebeveynlerimize destek olmak ve iş-yaşam dengelerine katkı sunmak amacıyla; kamu kurumlarında kreş ve çocuk bakımevi açılmasının tasarruf genelgesinden istisna tutulması ve kapasitenin artırılması, Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıyla istenilmiştir. Özellikle 7/24 esasıyla hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklarımıza yönelik nitelikli bakım imkanının yaygınlaştırılması büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, Nüfus Politikaları Kurulumuzda titizlikle üzerinde çalıştığımız düzenlemeyi hayata geçirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve tensipleriyle ilan edilen Aile Yılı vesilesiyle atılan bu kıymetli adımın, ülkemiz ve ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.