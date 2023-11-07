Çevik kuvvet otobüsü otomobile çarptı... 2 polis memuru yaralandı!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 15:11

Güncelleme: 07.11.2023 - 15:24

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait otobüs, Tarabya Haydar Aliyev Caddesi'nde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki bir araca çarptı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çarpmanın etkisiyle araçtaki 2 polis memuru hafif yaralandı.

Bu sırada caddeden geçen ring görevindeki polis memurlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.