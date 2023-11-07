Çevik kuvvet otobüsü otomobile çarptı... 2 polis memuru yaralandı!
Sarıyer'de çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün park halindeki araca çarptığı kazada 2 polis memuru hafif yaralandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait otobüs, Tarabya Haydar Aliyev Caddesi'nde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki bir araca çarptı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çarpmanın etkisiyle araçtaki 2 polis memuru hafif yaralandı.
Bu sırada caddeden geçen ring görevindeki polis memurlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Maaş ödeme tarihleri belli oldu
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu
- Özgür Özel’in Hulusi Akar’a sözleri tekrar gündemde
- Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerler' ifadesine yanıt
- 'Kılıçdaroğlu evdeyken çekilmeyi kabul etti'