3 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 yaşındaki Battal kurtarılamadı

Yayınlanma: 07.11.2023 - 12:05

Güncelleme: 07.11.2023 - 12:16

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde dün saat 20.30 sıralarında alt geçitteki aydınlatma direğine çarpan Bekir Demir (19) yönetimindeki cip ile aynı yöne giden Muhammed Beşhi (27) yönetimindeki otomobil ve Remzi Kaya'nın (21) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, cip sürücüsü Demir ile araçlardaki Dilan Göriş, Seda Özkök, Ali Çakıcı, Battal Demir ve Merdane Kaya, İlayda Kaya, Nurdane Kaya ve Bilal Polat yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Cipte yolcu olarak bulunan ağır yaralı Battal Demir, Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Battal Demir’in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü taburcu olurken durumu ağır olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.