3 aracın karıştığı zincirleme kazada 18 yaşındaki Battal kurtarılamadı
Kayseri'de 3 aracın karıştığı ve 9 kişinin yaralandığı zincirleme kazada Battal Demir (18) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Fuzuli Alt Geçidi'nde dün saat 20.30 sıralarında alt geçitteki aydınlatma direğine çarpan Bekir Demir (19) yönetimindeki cip ile aynı yöne giden Muhammed Beşhi (27) yönetimindeki otomobil ve Remzi Kaya'nın (21) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, cip sürücüsü Demir ile araçlardaki Dilan Göriş, Seda Özkök, Ali Çakıcı, Battal Demir ve Merdane Kaya, İlayda Kaya, Nurdane Kaya ve Bilal Polat yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Cipte yolcu olarak bulunan ağır yaralı Battal Demir, Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Battal Demir’in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü taburcu olurken durumu ağır olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- Maaş ödeme tarihleri değişti
- İşte Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar...
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Tuzlaspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- ‘Moralim gayet iyi…’
- Hatipoğlu'nun konuşması gündem oldu