Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'ndaki olaya ilişkin 4 gözaltı

İstanbul Cevizlibağ KYK Atatürk Kız Yurdu’na yaz tatili sonrası dönen 7 bin öğrenci, odalarında bıraktıkları eşyaların çalındığını ve karıştırıldığını gördü. İddialara göre tadilat sürecinde yurtta kalan işçiler, öğrencilerin eşyalarını yağmaladı, iç çamaşırlarına kalpler çizdi ve odalara prezervatif bıraktı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alınmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan, kız öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar veren 4 şahıs gözaltına alındı.

Yaşanan gelişme İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklandı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız #öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı."