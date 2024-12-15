Yayınlanma: 15.12.2024 - 17:05

Güncelleme: 15.12.2024 - 17:05

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık bünyesine 2025 yılı içerisinde 1.331 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapılacak.

Sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak. Alımlara ilişkin detaylı bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

1331 PERSONEL ALIMI 2025 BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI LİSTESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşrada çalışacak bin 331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığınca onaylandı.

Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak. Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611’i sözleşmeli, 720’si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alımı gerçekleştirilecek.

İklim Değişikliği Başkanlığı’nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek.

Öte yandan farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.

500 çevre şehircilik uzmanı yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur

200 engelli memur

99 teknik (mühendis ve mimar)

383 idari personel

20 iklim değişikliği uzman yardımcısı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel

Personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.