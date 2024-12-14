Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurdu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı sürecinin ayrıntıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 456 sözleşmeli personel istihdam edecek. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Pozisyonlara başvurular 16-27 Aralık'ta yapılacak. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.
MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Giriş sınavı, 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında Ankara'da sözlü mülakat yöntemiyle yapılacak.
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