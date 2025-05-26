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Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı doğa yürüyüşünde kayboldu

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı doğa yürüyüşünde kayboldu

26.05.2025 10:40:00
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İHA
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Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı doğa yürüyüşünde kayboldu

Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için arama çalışması başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu doğa yürüyüşü için Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne gitti. Beraberindeki grup ile Adatepe köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşe başladı.

Bir süre sonra grup Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu görmeyince durumu jandarmaya bildirdi.


Jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleriyle de kayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

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