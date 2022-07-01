Çevreci Avukat Remzi Kazmaz'dan 'Görele' uyarısı: Durdurulmazsa dere kanalizasyona döner

01 Temmuz 2022 Cuma, 11:49

Giresun’un Çanakçı ilçesindeki üzerinde 4 hidroelektrik santralı (HES) bulunan Görele çayına yapılmak istenen 5. HES projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 'ÇED olumlu' kararı yargıya taşındı.

Yöre halkının avukatları Remzi Kazmaz ve Gazi Dörücü tarafından yürütmeyi durdurma talebiyle Ordu İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, 'ÇED olumlu' kararının çevre koşulları dikkate alınmadan hazırlandığı vurgulandı. Dilekçede, "Projenin çevrede yaşayan insanların yaşam alanları, bitki ve diğer canlıların yaşamları üzerinde yaratacak olumsuz durumlar; projenin doğal bitki örtüsüne, flora ve faunaya vereceği zararlar çevre, doğal yaşam ve eko sistem üzerinde yaratacağı tahribat dikkate alınmadan ÇED olumlu kararı verilmiştir." denildi.

'BU DERE KANALİZASYONA DÖNER'

Projeye ilişkin Cumhuriyet'e açıklamalarda bulunan çevreci Avukat Remzi Kazmaz, çalışmaların bölgedeki doğal gölleri yok edeceğini söyledi. Görele çayı üzerinde daha önceden kurulu olan 4 adet HES projesi bulunduğuna dikkat çeken Kazmaz, "Bu derede, bu vadide bütüncül havza planlaması yapılmadan ÇED olumlu raporu verilmiştir. Görele deresi üzerinde tam 4 adet daha HES projesi vardır. Çanakçı 1HES, Telli HES, Gecer HES, Kahraman HES ve bunların arasındaki mesafe sadece 750 metredir. Görele'nin yatağı 35 kilometredir. Projede regülatör ile HES arasındaki mesafe 7 kilometredir. Bu mesafede çok sayıda doğal göl bulunmaktadır. Yukarıdan bırakılan can suyu borular içine alınacak. Haliyle derede çok az su kalacak, zamanla dere ile birlikte bu doğal göllerde kuruyacaktır ya da bu dere kanalizasyona dönecektir." dedi.

Açıklamasında küresel iklim krizine de vurgu yapan Kazmaz, "Bakın dünyada kuraklık, çölleşme ve susuzluk yaşanıyor. Enerji için bunca dereleri kurutmanın anlamı yok. O nedenle HES kurarak enerji elde etmenin faydası değil doğal yaşama zararı var. İnsanlar ve tüm canlıların suya ihtiyacı var. Fındığın ve çayın suya ihtiyacı var. Görele deresi üzerinde yaşayan Çanakçı halkı, kurulan ve kurulacak bu HES lere karşı öfkeli ve tepkili. O nedenle Ordu İdare Mahkemesi'ne davamızı açtık. Biran önce HES'lerin iptal edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.