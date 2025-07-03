İngiliz zehir gemisi İzmir'e demirledi: Çevreciler çağrı yaptı!

İngiltere Kraliyet Donanması’na ait olan ve 62 yaşında emekliye ayrılan savaş gemisi HMS Bristol, İzmir’in Aliağa ilçesindeki gemi söküm limanına demirledi.

Leyal Gemi Söküm isimli şirketi tarafından sökecek geminin ne tür zehirli atıklar barındırdığı konusunda bir rapor açıklanmadığına dikkat çeken Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) sözcüsü avukat Arif Ali Cangı “HMS Bristol Aliağa’da sökülemez. Atık geminin Tehlikeli Maddeler Envanteri (IHM) neyi içeriyor bilmiyoruz. Gizli tutuluyor. Aliağa’daki gemi söküm tesislerinin çevresel etki değerlendirmesinin dahi yapılmadığını, çevre izin ve lisanlarının olmadığını, her türlü denetimden muaf tutulduklarını dünya alem biliyor. Buna rağmen kimi tesisler için Avruba Birliği sertifikası verilebiliyor. Bütün gerçekler bilindiği halde, Avrupa ve diğer Batılı ülkeler çöp gemilerini, kendi ülkelerinde izin vermedikleri yöntemle söken Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’ne göndermekte beis görmüyor. HMS Bristol ile bir kez daha başkalarının çöpüyle kirleneceğiz. Buna sessiz kalamayız. HMS Bristol Gemisi, Tehlikeli Maddeler Envanteri (IHM) açıklanıp, doğruluğu denetlenmeden, söküm tesisinde kuru havuz sistemi gibi uluslararası gemi söküm standartları gerçekleştirilmeden Aliağa’ya yanaşamaz ve burada sökülemez. Bu koşullar gerçekleşmeden HMS Bristol‘un kıyıya yanaşmasına izin verilmesi, sökümüne onay verilmesi suçtur. İzmir Valiliği ve Aliağa Kaymakamlığı’na sesleniyoruz: Aliağa Gemi Söküm Tesislerinde suç işlenmesinin önüne geçin” dedi.