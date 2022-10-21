Çevreciler Muğla'nın ranta kurban gitmemesi için meydanlara iniyor!

21 Ekim 2022 Cuma, 13:19

Termik santral, kömür ocağı, madencilik, kıyı ve koyların özelleştirilmesi gibi rant projelerine direnen Muğla’da yurttaşlar, siyasi partililer ve STK’ler meydanlara iniyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesindeki Açık Oto Pazarı’nda 6 Kasım Pazar günü saat 11.00’de gerçekleşecek “Çok Geç Olmadan Yaşam Alanlarımızı Savunuyoruz Muğla Mitingi” için 50’ye yakın STK, siyasi parti ve meslek ile çevre örgütleri katılacak.

Miting öncesi KESK’in Muğla İl Binası’nda bir araya gelen temsilciler bir basın toplantısı düzenledi ve Muğla'daki talana, ranta karşı mücadeleye davet edildi.

“YAŞAM ALANLARIMIZI SAVUNUYORUZ”

Eyleme katılım içn çağrılarını yenileyen temsilciler yaptıkları açıklamada “Tüm demokratik kitle örgütlerini, sendikaları, meslek insanlarını, yaşam ve hak savunucularını, emekçileri, işsizleri, kadınları, gençleri, yaşlıları, tüm yaşam alanlarından ve/veya haklarından edilmişleri, yaşam alanlarını ve haklarını kaybetme korkusuyla yaşayan hemşehrilerimizi 6 Kasım’da planladığımız yaşam alanlarımızı savunuyoruz miting ve yürüyüşümüze çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.