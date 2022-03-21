Çevrecilerden Ağaoğlu'nun talan projesine ruhsat veren belediyeye tepki

21 Mart 2022 Pazartesi, 12:15

Muğla'nın Bodrum ile Milas ilçeleri arasında bulunan ve dünyanın sayılı sulak alanları arasında sayılan, yüzlerce çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Mandalya Körfezi'nde iş insanı Ali Ağaoğlu tarafından yapılacak tatil köyü projesi için inşaat ruhsatı verilmesi, çevreçilerin tepkisine neden oldu.

Muğla Çevre Platformu üyeleri bugün projeye ruhsat veren Milas Belediyesi önünde kararı protesto etti.

MUÇEP'ten yapılan açıklamada, "Bargilya Tuzla Sulak Alanı hakkında yapacağımız bir açıklamayı kuşların, tuzcul çayırların, lagünün yanı başında değil de Milas Belediyesi önünde yapmak zorunda kaldığımız için üzgünüz." denildi.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a çağrı yapan MUÇEP, "Ruhsat vermek zorunda kalmaları ama korumak zorunda kalmamaları çok ilginç değil mi? Bununla da kalmıyor Sayın Muhammet Tokat, Milas'taki turizm potansiyelinin hayata geçirilmesi noktasında bu yıkım projesine karşı durulmamasi gerektiğini söylüyor. Sözün bittiği yer." ifadelerine yer verdi.

'ÖLÜM FERMANI'

"Bu alanın ölüm fermanı niteliğindeki projeye geçiş izni verenlere karşı sözümüzü söylemek üzere buradayız." denilen açıklamada şunlar kaydedildi: