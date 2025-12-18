Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarındaki "Elazığ 2 No’lu Cezaevi'nde işkence görüntüleri çıktı" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ 2 No'lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 7 Temmuz 2025 tarihinde, bir odanın havalandırma bahçesine örgütsel doküman olduğu değerlendirilen bir pusulanın düştüğünün tespit edilmesi üzerine, mevzuat çerçevesinde odada kısmi arama yapılmıştır. Arama sırasında hükümlü O.C.S'nin kaldığı odanın yatakhane bölümünde ve ayakkabısında dört sayfalık örgütsel doküman bulunmuş, arama işlemi bu aşamada sonlandırılmıştır. Söz konusu arama işleminden iki gün sonra, aynı odada kalmayan ve olayı bizzat görmeyen bazı hükümlülerin, hükümlü O.C.S'nin arama sırasında darp edildiği yönündeki iddiası üzerine, aramaya katılan beş personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Yapılan idari soruşturma neticesinde personel ve olay anında odada bulunan diğer hükümlülerin ifadelerine göre iddiaların asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı, görüntü kayıtlarının incelenmesinde de fiziki müdahalenin tespit edilemediği, bu nedenle kötü muamele veya işkence iddialarını doğrulayacak herhangi bir delil elde edilemediği gerekçesiyle disiplin cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmiştir.

Öte yandan, iddialara ilişkin olarak Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma süreci devam etmektedir. Ceza İnfaz kurumlarında yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı ve hukukun üstünlüğü İlkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilebilmesi amacıyla, konuyla ilgili olarak resmî makamlarca yapılacak açıklamaların dikkate alınması rica olunur."