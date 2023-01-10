Cezaevi firarisi sahte kimlikle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İzmir'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan Halil Erzek, KKTC'ye gitmek için geldiği İstanbul Havalimanı'nda sahte kimlikle yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:56
Cezaevi firarisi sahte kimlikle İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Güvenlik Bilgi Toplama (GBT) sırasında bir yolcudan şüphelendi.

Terminal girişinde durdurulan bir yolcu, Erbil Say adına düzenlenmiş KKTC kimliğini ve sürücü belgesini gösterdi. Kimlik belgelerinin sahte olduğunu tespit eden polis ekipleri, yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü.

Yapılan kontrollerde, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklu bulunduğu İzmir Aliağa Cezaevi'nden firar eden Halil Erzek olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan Erzek, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.
 


İzmir İstanbul Havalimanı CEZAevi

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